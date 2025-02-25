व्यावसायिक खेलाडीलाई १० सुझाव : फिटनेस र चोटपटक रोकथाममा जोड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नयाँ वर्षसँगै नेपाली व्यवसायिक खेलाडीहरूले स्वास्थ्य र दीर्घकालीन करियरप्रति नयाँ प्रतिबद्धता गर्न आवश्यक छ ।
- चोटपटक रोकथामका लागि उचित वार्म-अप, कूल-डाउन, शक्ति अभ्यास, सन्तुलित आहार र पर्याप्त विश्राम आवश्यक छ ।
- खेलाडीहरूले शरीरका संकेत बुझेर समयमै फिजियोथेरापिस्टसँग परामर्श लिनु र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु आवश्यक छ ।
६ वैशाख, काठमाडौं । नयाँ वर्षसँगै नयाँ लक्ष्य, प्रतियोगिता र आकांक्षाहरूको सुरुवात हुँदै गर्दा, नेपाली व्यावसायिक खेलाडीहरूले केवल प्रदर्शन मात्र होइन, आफ्नो स्वास्थ्य र दीर्घकालीन करियरप्रति पनि नयाँ प्रतिबद्धता गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।
खेलमा सफलता केवल जितमा मात्र सीमित हुँदैन, यो खेलाडीहरूले आफ्नो शरीरलाई कति राम्रोसँग हेरचाह गर्छन् भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्दछ । चोटपटक रोकथामलाई शीर्ष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
उचित वार्म-अप र कूल-डाउन, शक्ति तथा कन्डिसनिङ अभ्यास, र खेलअनुसारको प्रशिक्षणले चोटको जोखिम कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यस्तै, पर्याप्त पानी सेवन, सन्तुलित आहार र पर्याप्त विश्राम पनि उत्तिकै आवश्यक छन्, किनकि यी तत्वहरूले पुनःस्थापना र प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् ।
खेलाडीहरूले आफ्नो शरीरका संकेतहरू बुझ्न सिक्नुपर्छ । सुरुवाती दुखाइ वा थकानलाई बेवास्ता गर्दा गम्भीर चोट लाग्न सक्छ, जसले करियरमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले समयमै फिजियोथेरापिस्ट र चिकित्सकसँग परामर्श लिनु आवश्यक छ, जसले सही निदान र प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्छ ।
चोट व्यवस्थापन अहिले निकै उन्नत भइसकेको छ, जहाँ पुनःस्थापनासँगै पुनःचोट लाग्न नदिने कुरामा पनि ध्यान दिइन्छ । संरचित रिह्याब कार्यक्रम, क्रमिक रूपमा खेलमा फर्कने प्रक्रिया, र मानसिक दृढता सफल पुनरागमनका महत्वपूर्ण आधारहरू हुन् ।
यस नयाँ वर्षमा, नेपालका प्रत्येक खेलाडीले स्मार्ट रूपमा प्रशिक्षण गर्ने, राम्रोसँग रिकभर हुने, र प्रदर्शन जत्तिकै स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता गरौं । स्वस्थ र चोटरहित खेलाडी नै सशक्त खेल राष्ट्रको आधार हो ।
नेपाली खेलाडीहरू स्वस्थ र फिट रहनका लागि १० आधारभूत सुझावहरू :
पर्याप्त पानी पिउनुहोस् : अभ्यास अघि, बीचमा र पछि पर्याप्त पानी पिउनुहोस्, जसले प्रदर्शन कायम राख्न र थकान रोक्न मद्दत गर्छ । शरीरमा पानीको कमी हुँदा मांसपेशी कमजोर हुन सक्छ र ध्यान केन्द्रित गर्न कठिन हुन्छ । विशेषगरी गर्मी मौसम वा लामो अभ्यासका समयमा इलेक्ट्रोलाइट सन्तुलन पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।
सन्तुलित आहार लिनुहोस् : ऊर्जा र पुनःस्थापनाका लागि दैनिक भोजनमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, स्वस्थ बोसो, भिटामिन र खनिज पदार्थ समावेश गर्नुहोस् । फास्ट फुडभन्दा घरमै बनाइएको ताजा र पोषणयुक्त खाना बढी लाभदायक हुन्छ । खेलको प्रकृति अनुसार भोजनको समय र मात्रा पनि सही रूपमा मिलाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
नियमित वार्म-अप र कूल-डाउन गर्नुहोस् : अभ्यास अघि शरीर तयार पार्नुहोस् र पछि मांसपेशीलाई आराम दिनुहोस्, जसले चोटपटकको जोखिम घटाउँछ । वार्म-अपले रक्तसञ्चार बढाउँछ र शरीरलाई सक्रिय बनाउँछ । कूल-डाउनले मांसपेशीको तनाव कम गरी शरीरलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्छ ।
शक्ति तथा कन्डिसनिङ अभ्यास गर्नुहोस् : सहनशक्ति, शक्ति र चोट रोकथामका लागि स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ समावेश गर्नुहोस् । यसले शरीरको सन्तुलन सुधार गर्छ र खेल प्रदर्शनलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ । नियमित शक्ति अभ्यासले हड्डी र मांसपेशीलाई बलियो बनाउँदै दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याउँछ।
पर्याप्त विश्राम र निद्रा लिनुहोस् : ७ देखि ९ घण्टाको गुणस्तरीय निद्रा लिनुहोस्, जसले शरीरको पुनःस्थापना र मांसपेशी मर्मतमा सहयोग गर्छ । निद्राको कमीले प्रदर्शन घटाउनुका साथै चोटपटकको सम्भावना पनि बढाउँछ । आरामलाई अभ्यासकै एक महत्वपूर्ण भागको रूपमा लिनु आवश्यक छ।
आफ्नो शरीरको संकेत बुझ्नुहोस् : दुखाइ वा असहजतालाई बेवास्ता नगर्नुहोस्— समयमै ध्यान दिँदा गम्भीर चोटबाट बच्न सकिन्छ । सानो समस्या समयमै उपचार गरेमा लामो समयको विश्रामबाट बच्न सकिन्छ । शरीरको थकान, कमजोरी वा असामान्य परिवर्तनलाई गम्भीर रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
अभ्यासमा निरन्तरता राख्नुहोस् : अनियमित रूपमा कडा अभ्यास गर्नु भन्दा नियमित अभ्यास गर्नु राम्रो हुन्छ । दैनिक अनुशासनले शरीरलाई स्थिर रूपमा सुधार गर्न मद्दत गर्छ । सही योजना अनुसार गरिएको निरन्तर अभ्यासले दीर्घकालीन सफलता सुनिश्चित गर्छ ।
सही प्रविधि अपनाउनुहोस् : खेलका चालहरूमा सही पोस्चर र टेक्निक अपनाउँदा जोर्नी र मांसपेशीमा पर्ने दबाब कम हुन्छ । गलत प्रविधिले चोटपटकको जोखिम बढाउन सक्छ र प्रदर्शन घटाउन सक्छ । प्रशिक्षकको निर्देशनमा सही तरिका सिक्नु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
मानसिक फिटनेस कायम राख्नुहोस् : ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्, तनाव व्यवस्थापन गर्नुहोस् र आत्मविश्वास बढाउनुहोस्, जसले राम्रो प्रदर्शनमा मद्दत गर्छ । मानसिक रूपमा बलियो खेलाडीले दबाबको अवस्थामा पनि राम्रो निर्णय लिन सक्छ । सकारात्मक सोच र आत्मअनुशासनले खेल जीवनलाई अझ सफल बनाउँछ।
नियमित स्वास्थ्य र फिजियो जाँच गराउनुहोस् : समय-समयमा जाँच गर्दा समस्याहरू चाँडै पत्ता लाग्छन् र तपाईं सधैं उत्कृष्ट अवस्थामा रहन सक्नुहुन्छ । फिजियोथेरापीले चोटपटकको रोकथाम र पुनःस्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षणले खेलाडीलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षित र सक्रिय राख्न मद्दत गर्छ।
(एमएसके एन्ड स्पोर्ट्समा पीएचडी गरेका डा. भुसाल सिनियर कन्सल्टेन्ट फिजियोथेरापिस्ट हुन् भने नेपाली फुटबल टोलीको पूर्व फिजियोथेरापिस्ट रहिसकेका छन्)
