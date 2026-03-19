एनसेलको ‘पहिलो सिम’मा एसईई विद्यार्थीलाई निःशुल्क अनलाइन लर्निङ र गेमिङ सहितका सुविधा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते १५:१६

  • एनसेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका विद्यार्थीका लागि कर सहित ५० रुपैयाँमा प्रिपेड सिम 'पहिलो सिम' सञ्चालनमा ल्याएको छ।
  • पहिलो सिममा २ जीबी डेटा, ५० मिनेट टक टाइम, मेरो स्कुल र गेमिङ प्रिमियर लिगमा २८ दिन निःशुल्क पहुँच पाइन्छ।
  • विद्यार्थीहरूले एसईई प्रवेशपत्र र आमा वा बाबुको नागरिकताको फोटोकपी लिएर देशभरका एनसेल सेन्टरबाट सिम लिन सक्छन्।

६ वैशाख, काठमाडौं । एनसेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका विद्यार्थीका लागि आफ्नो विशेष अफर ‘पहिलो सिम’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो अफरमा विद्यार्थीहरूले कर सहित मात्र ५० रुपैयाँमा एनसेलको प्रिपेड सिम लिन सक्छन् र विभिन्न आकर्षक बन्डल सेवाहरूको फाइदा लिन सक्छन् ।

विद्यार्थीहरूले ‘पहिलो सिम’ लिँदा आफ्नो रोजाइअनुसार एनसेल मोबाइल नम्बर छनोट गर्न पनि सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘यो पहिलो सिममा २ जीबी डेटा, सबै नेटवर्कमा कल गर्न मिल्ने ५० मिनेटको टक टाइमका साथै मेरो स्कुल र गेमिङ प्रिमियर लिग (जीपीएल) मा २८ दिनका लागि निःशुल्क पहुँच पाइन्छ’ एनसेलले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

मेरो स्कुल एक डिजिटल लर्निङ प्लेटफर्म हो, जहाँ अनलाइन सिकाइका लागि पाठ्यक्रममा थुप्रै भिडिओ सामग्रीहरु उपलब्ध छन् । त्यसैगरी जीपीएल एक गेमिङ पोर्टल हो, जहाँ एचटीएमएलमा आधारित विभिन्न खेलहरूको मजा लिन सकिन्छ ।

पहिलो सिम प्रयोगकर्ताहरूले डिजिटल वालेट खल्तीमा पनि निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउँछन्, जसको मतलब ग्राहकले खल्ती प्रयोग गर्दा कुनै डेटा शुल्क लाग्दैन । साथै, यो सिम लिएका ग्राहकले ५० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको रिचार्ज गर्दा ७ दिनसम्म मान्य ५०० एमबी बोनस डेटा समेत पाउँछन्।

एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले देशभरका कुनै पनि एनसेल सेन्टरबाट सजिलै पहिलो सिम लिन सक्छन् । सिम लिनका लागि विद्यार्थीहरूले आफ्नो एसईईको प्रवेशपत्र र आफ्नो आमा वा बाबुको नागरिकताको फोटोकपी सहित नजिकको एनसेल सेन्टरमा जानु पर्दछ ।

आवश्यक प्रमाणीकरणपछि उनीहरूको सिम सक्रिय हुन्छ । एनसेलले एसईईका विद्यार्थीहरूका लागि सुलभ दरमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आफ्नो लोकप्रिय ‘पहिलो सिम’ अफरलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको जनाएको छ ।

यो सिमले विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना साथीभाइ, परिवारसँग सधैं सम्पर्कमा रहेर बाहिरी संसारसँग जोडिरहन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।

एनसेलले दैनिक १०० एमबी डेटा निःशुल्क दिँदै, हरेक साता ५० जीबीसम्म जित्ने मौका

एनसेल 'सिग्नेचर प्लान' अब झन् विशेष, दामी एक्सपिरियन्ससँगको सहकार्यमा ५० प्रतिशतसम्म छुट

'एनसेल एआईटीएम कार्निभल' ९ फागुनमा

एनसेल-फुडमान्डुले ल्यायो खानाका परिकारमा १५० को छुट अफर

किसानलाई डिजिटल कृषि सेवा दिन एनसेल र सुपर कृषकको सहकार्य 

एनसेलको डेटा गोपनीयता र सूचना सुरक्षा सम्बन्धी 'आईएसओ २७००१ र २७७०१ मान्यता' नवीकरण 

