एस २५ मा आउँदै नयाँ एआई सुविधाहरू: वान यूआई ८.५ बिटा अपडेटमार्फत उपलब्ध हुने

६ वैशाख, काठमाडौं । सामसुङले आफ्नो पछिल्लो ग्यालेक्सी एस् २६ सिरिजसँगै ल्याएका नयाँ ‘ग्यालेक्सी एआई’ सुविधाहरू अब पुराना उपकरणहरूमा पनि उपलब्ध गराउने भएको छ।
विशेषगरी ग्यालेक्सी एस् २५ सिरिजका प्रयोगकर्ताहरूले ‘वान यूआई ८.५’ को आगामी बिटा अपडेटमार्फत यी सुविधाहरू प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यो अपडेट अप्रिल २०, २०२६ सम्ममा सार्वजनिक हुन सक्नेछ।
यस अपडेटमा समावेश हुने केही प्रमुख एआई सुविधाहरू यस प्रकार रहेका छन्:
एडभान्स्ड अडियो इरेजर : यो फिचरले इन्स्टाग्राम, नेटफ्लिक्स र युट्युब जस्ता एपहरू चलाउँदा अनावश्यक आवाजहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। प्रयोगकर्ताले ‘क्विक प्यानल’ बाटै यसलाई सक्रिय गरी आवाजको स्तर मिलाउन सक्नेछन्।
कल स्क्रिनिङ : यदि तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ वा कुरा गर्न चाहनुहुन्न भने एआईले नै तपाईँको तर्फबाट फोन उठाउनेछ। यसले कलरको परिचय र फोन गर्नुको उद्देश्य सोध्नेछ, जसको रेकर्डिङ र ट्रान्सक्रिप्सन प्रयोगकर्ताले फुर्सदमा हेर्न सक्नेछन्।
क्रिएटिभ स्टुडियो : यो एउटा नयाँ एप हो जसको सहयोगले प्रयोगकर्ताले निमन्त्रणा कार्ड, स्टिकर र वालपेपरहरू डिजाइन गर्न सक्नेछन्। यसमा हातले कोरेर वा टेक्स्ट प्रम्प्ट दिएर विभिन्न सामग्रीहरू तयार पार्न सकिन्छ।
फोटो असिस्ट : यसको नयाँ संस्करणले टेक्स्ट प्रम्प्टकै भरमा फोटो सम्पादन गर्न अनुमति दिनेछ। प्रयोगकर्ताले अन्य फोटोहरूबाट मानिस वा वस्तुहरू ल्याएर आफ्नो प्रोजेक्टमा चाहे अनुसार ‘मर्ज’ गर्न सक्नेछन्।
सामसुङले सुरुमा यी सुविधाहरू एस् २६ सिरिजका लागि मात्र सीमित राख्ने चर्चा चले पनि पछि कम्पनीले पुराना उपकरणहरूमा पनि दिने पुष्टि गरेको थियो। ग्यालेक्सी एस् २५ सँगै ग्यालेक्सी एस् २४ सिरिजका फ्ल्यागसिप फोनहरूमा पनि यो अपडेट उपलब्ध हुनेछ।
