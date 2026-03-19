एस २५ मा आउँदै नयाँ एआई सुविधाहरू: वान यूआई ८.५ बिटा अपडेटमार्फत उपलब्ध हुने

सामसुङले आफ्नो पछिल्लो ग्यालेक्सी एस् २६  सिरिजसँगै ल्याएका नयाँ 'ग्यालेक्सी एआई' सुविधाहरू अब पुराना उपकरणहरूमा पनि उपलब्ध गराउने भएको छ। 

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते १५:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सामसुङले ग्यालेक्सी एस् २५ सिरिजका लागि 'वान यूआई ८.५' को आगामी बिटा अपडेटमार्फत नयाँ 'ग्यालेक्सी एआई' सुविधाहरू उपलब्ध गराउने भएको छ।
  • यो अपडेट अप्रिल २०, २०२६ सम्ममा सार्वजनिक हुने र एडभान्स्ड अडियो इरेजर, कल स्क्रिनिङ, क्रिएटिभ स्टुडियो र फोटो असिस्ट जस्ता एआई फिचरहरू समावेश गर्नेछ।
  • ग्यालेक्सी एस् २४ सिरिजका फ्ल्यागसिप फोनहरूमा पनि यी सुविधाहरू उपलब्ध हुने सामसुङले पुष्टि गरेको छ।

६ वैशाख, काठमाडौं । सामसुङले आफ्नो पछिल्लो ग्यालेक्सी एस् २६  सिरिजसँगै ल्याएका नयाँ ‘ग्यालेक्सी एआई’ सुविधाहरू अब पुराना उपकरणहरूमा पनि उपलब्ध गराउने भएको छ।

विशेषगरी ग्यालेक्सी एस् २५  सिरिजका प्रयोगकर्ताहरूले ‘वान यूआई ८.५’ को आगामी बिटा अपडेटमार्फत यी सुविधाहरू प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यो अपडेट अप्रिल २०, २०२६ सम्ममा सार्वजनिक हुन सक्नेछ।

यस अपडेटमा समावेश हुने केही प्रमुख एआई सुविधाहरू यस प्रकार रहेका छन्:

  • एडभान्स्ड अडियो इरेजर : यो फिचरले इन्स्टाग्राम, नेटफ्लिक्स र युट्युब जस्ता एपहरू चलाउँदा अनावश्यक आवाजहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्छ। प्रयोगकर्ताले ‘क्विक प्यानल’ बाटै यसलाई सक्रिय गरी आवाजको स्तर मिलाउन सक्नेछन्।

  • कल स्क्रिनिङ : यदि तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ वा कुरा गर्न चाहनुहुन्न भने एआईले नै तपाईँको तर्फबाट फोन उठाउनेछ। यसले कलरको परिचय र फोन गर्नुको उद्देश्य सोध्नेछ, जसको रेकर्डिङ र ट्रान्सक्रिप्सन प्रयोगकर्ताले फुर्सदमा हेर्न सक्नेछन्।

  • क्रिएटिभ स्टुडियो : यो एउटा नयाँ एप हो जसको सहयोगले प्रयोगकर्ताले निमन्त्रणा कार्ड, स्टिकर र वालपेपरहरू डिजाइन गर्न सक्नेछन्। यसमा हातले कोरेर वा टेक्स्ट प्रम्प्ट दिएर विभिन्न सामग्रीहरू तयार पार्न सकिन्छ।

  • फोटो असिस्ट : यसको नयाँ संस्करणले टेक्स्ट प्रम्प्टकै भरमा फोटो सम्पादन गर्न अनुमति दिनेछ। प्रयोगकर्ताले अन्य फोटोहरूबाट मानिस वा वस्तुहरू ल्याएर आफ्नो प्रोजेक्टमा चाहे अनुसार ‘मर्ज’ गर्न  सक्नेछन्।

सामसुङले सुरुमा यी सुविधाहरू एस् २६ सिरिजका लागि मात्र सीमित राख्ने चर्चा चले पनि पछि कम्पनीले पुराना उपकरणहरूमा पनि दिने पुष्टि गरेको थियो। ग्यालेक्सी एस् २५ सँगै ग्यालेक्सी एस् २४  सिरिजका फ्ल्यागसिप फोनहरूमा पनि यो अपडेट उपलब्ध हुनेछ।

अब विद्यार्थीले घरबाटै एनओसी लिन सकिने

एनसेलको ‘पहिलो सिम’मा एसईई विद्यार्थीलाई निःशुल्क अनलाइन लर्निङ र गेमिङ सहितका सुविधा

संस्थापन समूहले हामीले जित्यौँ भनेर होइन, एकताबद्ध हुनेबारे सोच्नुपर्छ : श्याम घिमिरे

डेरामा बस्नेको विवरण राख्न घरधनीलाई प्रहरीको अनुरोध

को बन्ला महिला भलिबल टिमको नयाँ कप्तान ?

दैनिक २ वटा अण्डा एक महिनासम्म खाँदा शरीरमा के हुन्छ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories

