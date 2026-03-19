स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित हुन खोज्दै रास्वपा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते १५:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित गर्न उम्मेदवार क्लब गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
  • पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा स्थानीय तह उम्मेदवार क्लब गठन र आवेदन आह्वान सम्बन्धमा छलफल हुने छ।
  • उम्मेदवार क्लबमा दर्ता भएका उम्मेदवारलाई पार्टीले प्रशिक्षण दिने र जिम्मेवारीबारे जानकारी गराउने योजना छ।

६ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित हुन खोज्दै छ । यस अन्तर्गत स्थानीय तह उम्मेदवार क्लब गठन गर्ने तयारी छ ।

पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घन्टीघर वनस्थली काठमाडौँमा बस्ने बैठकमा स्थानीय तह उम्मेदवार क्लब गठन र आवेदन आह्वान सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

रास्वपाले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने विधिका लागि उम्मेदवार क्लबको अवधारणा अघि बढाउन लागेको हो । रास्वपाले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी अन्तर्गत यो अवधारणा अगाडि बढाएको हो ।

नेताहरूका अनुसार उम्मेदवार क्लब स्थानीय तहका उम्मेदवार केन्द्रित हुनेछ । पालिका तहमा उम्मेदवार हुन इच्छुकले उम्मेदवार क्लबमा नाम दर्ता गर्नेछन् । वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख कार्यकारी पद हुन् ।

२०८० साल मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म महोत्तरीमा भएको केन्द्रिय र संसदीय दलको बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नै उम्मेदवार क्लबको अवधारणा अघि सारेका थिए । सोही अवधारणलाई अगाडिल बढाइएको हो ।

नेताहरूका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उम्मेदवार हुन चाहनेहरू क्लबमा दर्ता हुनेछन् ।

क्लबमा दर्ता भएकालाई पार्टीले प्रशिक्षित गर्नेछ । उम्मेदवार हुन चाहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा पुगेपछि गर्नुपर्ने कामबारे प्रशिक्षण दिन उम्मेदवार क्लबको अवधारणा ल्याएको हो । नेताहरूका अनुसार उम्मेदवार क्लब उम्मेदवार हुन इच्छुकलाई पूर्व तयारी गर्ने एउटा विधि हो ।

उम्मेदवार क्बलमा दर्ता हुनेले निर्वाचित भएको अवस्थामा आफूले गर्ने कार्य पार्टी समक्ष प्रस्तुत गर्नसक्नु पर्दछ । उम्मेदवार क्लबमा सूचीकृत व्यक्ति पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्ने बाध्यता रहने छैन ।

रास्वपा
यी हुन् रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा

रास्वपाले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संसद्‍लाई मर्यादित र सक्रिय ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ : रवि लामिछाने

रास्वपाले तोक्यो लेबी : मन्त्रीलाई १८ हजार, सांसदलाई साढे १६ हजार

लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाको निर्णय

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
