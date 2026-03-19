नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नुअघि जान्नुपर्ने ४ महत्वपूर्ण कुरा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते १६:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • व्यवसाय सुरु गर्दा वित्तीय रोडम्याप बनाउनुपर्छ जसले लगानी, खर्च र आम्दानीको स्पष्ट योजना दिन्छ।

हामीमध्ये धेरैजना एक न एक दिन आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने सपना देखिरहेका हुन्छौं । तर पैसाको अभाव, राम्रो योजना नहुनु र सही जानकारीको कमीले गर्दा धेरैले यो सपना पूरा गर्न सक्दैनन् ।

सुरुवाती लगानी जुटाउनेदेखि लिएर त्यसको राम्रोसँग उपयोग गर्नेसम्म सबै कुरा निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । तर यो जति गाह्रो देखिन्छ, त्यति गाह्रो छैन भन्छन् उद्यमी र वित्तीय विशेषज्ञहरू । अलिकति दूरदर्शिता, तर्कसंगत सोच र राम्रो वित्तीय योजना बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

वित्तीय रोडम्याप कुनै पनि व्यवसायको आधारशिला हो । यसले व्यवसाय सुरु गर्नेदेखि चलाउने, विस्तार गर्ने र भविष्यमा कहिले कति पैसा चाहिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ । लगानीकर्ता वा बैंकले पनि पैसा दिनुअघि यो रोडम्याप हेर्न रुचाउँछन्।

सबैभन्दा पहिले आफूलाई यो प्रश्न सोध्नुहोस्– मलाई कति पैसा चाहिन्छ ?

यो कुरा व्यवसाय पूँजी प्रधान छ कि श्रम प्रधान छ र कति चाँडो आम्दानी सुरु गर्न सकिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । निश्चित खर्च जस्तै भाडा, तलब, बिजुली र भेरिएबल खर्च जस्तै कच्चा पदार्थ, मार्केटिङ आदिमा लाग्ने रकमको राम्रो लेखाजोखा राख्नुपर्छ ।

आपतकालीन अवस्थाका लागि पनि २० देखि ३० प्रतिशत अतिरिक्त बजेट राख्नु राम्रो हुन्छ । कम्तीमा आगामी १२ महिनाको विस्तृत योजना बनाउनुपर्छ ।

कर्मचारी भर्ती, मार्केटिङ, सोसल मिडिया, प्रमोशन र सम्भावित आम्दानी सबै अनुमान गर्नुपर्छ । साना व्यवसायमा सफलताको मुख्य जड भनेको निश्चित खर्चलाई सकेसम्म कम र नियन्त्रणमा राख्नु हो । कहिल्यै भविष्यमा हुने आम्दानीमा भर पर्नुहुँदैन । सधैं आफ्नो हातमा भएको पैसाअनुसार मात्र खर्चको योजना बनाउनुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो– मलाई पैसा कहाँबाट मिल्छ ?

सबैभन्दा राम्रो विकल्प आफ्नै बचतबाट सुरु गर्नु हो । तर यो सबैका लागि सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले साथी तथा परिवारबाट सापटी लिन सकिन्छ । नगद प्रवाह राम्रो भएपछि पैसा फिर्ता गर्न सकिन्छ । एन्जेल इनभेस्टर अर्थात् व्यक्तिगत लगानीकर्ता वा क्राउड फन्डिङबाट पनि कोष जुटाउन सकिन्छ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि ऋण लिन सकिन्छ । विशेष गरी सरकारको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत ३ प्रतिशत ब्याजमा बिना धितो ऋण उपलब्ध छ । युवा स्वरोजगार ऋण र महिला उद्यमशीलता ऋण जस्ता सहुलीयतपूर्ण योजनाहरू पनि छन् । ऋण लिनका लागि राम्रो व्यवसाय योजना र प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार पार्नुपर्छ । नयाँ उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्ने संस्थाबाट मेन्टोरशिप र विशेषज्ञ सल्लाह पनि लिन सकिन्छ।

नयाँ व्यवसाय सुरु गर्दा केही आर्थिक कठिनाइहरू पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती लगानीकर्ता वा बैंकलाई आफ्नो पैसा सुरक्षित फिर्ता हुन्छ भनी विश्वास दिलाउनु हो ।

बैंकले ब्रेक–इभन कहिले आउँछ भन्ने विस्तृत रिपोर्ट माग्छन् । भेन्टर क्यापिटलिस्टहरूले व्यवसायको व्यावहारिकता जाँच्ने मात्र होइन, उनीहरूले जति ठूलो जोखिम उठाएका हुन्छन् त्यति नै ठूलो प्रतिफलको अपेक्षा पनि गर्छन् ।

नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको अलग अस्तित्व प्रमाणित गर्न पनि गाह्रो हुन सक्छ । यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्न राम्रो डकुमेन्टेसन, नियमित क्यास फ्लो ट्र्याकिङ र अनुभवी सल्लाहकार सहयोग लिनुपर्छ ।

कस्ता आर्थिक कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ?

असफलताको सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राख्नुहोस् । केही असफलता आउन सक्छ भनेर सुरुदेखि नै प्लान बी तयार राख्नुहोस् । कुनै पनि आइडियालाई वास्तविकतामा बदल्न समय लाग्छ, त्यसैले धैर्य गर्नुपर्छ । सुरुदेखि नै केवल नाफाको पछाडि लाग्नु हुँदैन । मुख्य कुरा आफ्ना ग्राहक र लगानीकर्तालाई व्यवसायप्रति विश्वस्त पार्नु र ग्राहकको सन्तुष्टिमा ध्यान दिनु हो ।

नेपालमा कृषि, पर्यटन, आईटी, हस्तकला, खाद्य प्रशोधन जस्ता क्षेत्रमा कम पूँजीमा पनि राम्रो व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ । सानो स्तरबाट सुरु गर्नुपर्छ सरकारी योजनाको लाभ लिनुपर्छ र निरन्तर सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । राम्रो योजना, धैर्य र सिक्ने इच्छाशक्ति भएमा धेरैले आफ्नो व्यवसाय सफल बनाइरहेका छन् ।

प्लान बीबारे पनि सोच्नुपर्छ

यदि सुरुको योजना अनुसार व्यवसाय अगाडि बढेन भने के गर्ने भन्ने वैकल्पिक योजना पनि बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, व्यवसायको साइज घटाउने, उत्पादन वा सेवा परिवर्तन गर्ने, अर्को सानो क्षेत्रमा फोकस गर्ने वा केही समयका लागि जागिर गरेर पैसा जम्मा गर्ने जस्ता विकल्प सोच्न सकिन्छ ।

पर्याप्त क्यास फ्लो कायम राख्नुपर्छ ताकि अचानक समस्या आए पनि व्यवसाय बन्द गर्न नपरोस् । राम्रो सेवा वा उत्पादन दिएपछि बाँकी कुराहरू आफैं मिल्दै जान्छन् । असफल भएमा पनि त्यसबाट सिक्नुपर्छ र नयाँ जोसका साथ अर्को प्रयास गर्न तयार रहनुपर्छ ।

नयाँ व्यवसाय
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

खैरो हेरोइनसहित ३ जना पक्राउ

खैरो हेरोइनसहित ३ जना पक्राउ
गोप्य छलफलबाट टुंग्याइँदै प्रतिनिधिसभा नियमावली

गोप्य छलफलबाट टुंग्याइँदै प्रतिनिधिसभा नियमावली
वैशाख १५ बाट जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने रास्वपाको निर्णय

वैशाख १५ बाट जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने रास्वपाको निर्णय
विश्वविद्यालयमा नतिजा प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट पाइने

विश्वविद्यालयमा नतिजा प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट पाइने
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउन सुरक्षा युनिट, भवन र जमिन नदिने

विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउन सुरक्षा युनिट, भवन र जमिन नदिने
स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित हुन खोज्दै रास्वपा

स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित हुन खोज्दै रास्वपा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories

