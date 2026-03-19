सामसङ नेपालको ‘सपनादेखि सम्भावनासम्म’ अभियान, विदेश रहेकालाई लाभ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ६ गते १८:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सामसङ नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको योगदान उजागर गर्ने 'सपनादेखि सम्भावनासम्म' अभियान सार्वजनिक गरेको छ।
  • सामसङले रेमिटेन्समा निर्भर परिवारलाई सहजता र लाभ दिने 'बेनेफिट' पहल अप्रिल २४ देखि सुरु गर्ने जनाएको छ।
  • यस पहलअन्तर्गत आईएमई रेमिट, एनसेल, खल्ती लगायतसँग मिलेर मोबाइल खरिदमा बोनस डेटा, २४ महिनासम्म ईएमआई र क्यासब्याक सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

६ वैशाख, काठमाडौं । मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्ड सामसङ नेपालले ‘सपनादेखि सम्भावनासम्म’ नामक नयाँ अभियान सार्वजनिक गरेको छ।

यस अभियानले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको योगदानलाई उजागर र सम्मान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अभियानले इनोभेसनमार्फत जीवन जोड्ने उद्देश्यलाई पनि सशक्त बनाउने कम्पनीको भनाइ छ ।

यस अभियानअन्तर्गत सामसङ रेमिटमा ‘बेनेफिट’ नामक कार्यक्रम ल्याएको छ, जसले रेमिटेन्समा निर्भर परिवारलाई थप सहजता र लाभ प्रदान गर्नेछ। यो अफर अप्रिल २४ देखि उपलब्ध हुनेछ।

यस पहलअन्तर्गत कम्पनीले आईएमई रेमिट, एनसेल, खल्ती, खल्ती बाई आईएमई र हुलास फिन सर्भसँग मिलेर सामसङका उत्पादन खरिदमा विशेष लाभहरू उपलब्ध गराएको छ ।

‘जसमा एनसेल रिचार्जमा बोनस डेटा, २४ महिनासम्मको सजिलो ईएमआई र खल्ती मार्फत क्यासब्याक जस्ता सुविधा समावेश छन्’ कम्पनीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘यो पहलले रेमिटेन्समा आधारित परिवारलाई थप मूल्य र सहजता दिनेछ ।’ कम्पनीका अनुसार यो अफर विदेशबाट नेपालमा रकम पठाउने व्यक्तिहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ।

सपनादेखि सम्भावनासम्म सामसङ नेपाल
विपिन र केकी अभिनित फिल्म ‘काजी’ को टिजर सार्वजनिक, प्रदर्शन मिति तय

विपिन र केकी अभिनित फिल्म ‘काजी’ को टिजर सार्वजनिक, प्रदर्शन मिति तय
सडक विस्तारले वीरगञ्जको विद्युत् अवरुद्ध

सडक विस्तारले वीरगञ्जको विद्युत् अवरुद्ध
फुटपाथ व्यवसायीमाथि नगर प्रहरीको बल प्रयोग

फुटपाथ व्यवसायीमाथि नगर प्रहरीको बल प्रयोग
प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन : अध्ययन गर्न प्रहरी हेडक्वार्टरले बनायो समिति

प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन : अध्ययन गर्न प्रहरी हेडक्वार्टरले बनायो समिति
‘वर्ल्ड अफ डान्स नेपाल’ को दोस्रो संस्करण घोषणा, ‘ग्रान्ड जज’ मा बलिउडका टेरेन्स लुइस

‘वर्ल्ड अफ डान्स नेपाल’ को दोस्रो संस्करण घोषणा, ‘ग्रान्ड जज’ मा बलिउडका टेरेन्स लुइस
सामसङले नेपालमा सार्वजनिक गर्‍यो ग्यालेक्सी ए ५७ र ए ३७

सामसङले नेपालमा सार्वजनिक गर्‍यो ग्यालेक्सी ए ५७ र ए ३७

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?
एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय

एमाले पुनर्गठन गर्न विद्या भण्डारी सक्रिय
५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

