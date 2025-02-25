महिला हक्की टोलीको बिदाइ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल राष्ट्रिय महिला हक्की टोलीलाई भारतमा हुने इन्डो-नेपाल सिनियर महिला हक्की प्रतियोगितामा सहभागी हुन विदाई गरिएको छ ।
- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य सचिव राम चरित्र मेहताले टोलीलाई राम्रो प्रदर्शन गर्न शुभकामना दिएका छन् ।
- महिला हक्की टोली ३१ वर्षपछि विदेशमा प्रशिक्षण र प्रतियोगिताका लागि गएको हो ।
६ वैशाख, काठमाडौं । भारतमा हुने इन्डो-नेपाल सिनियर महिला हक्की प्रतियोगितामा सहभागी नेपाली राष्ट्रिय महिला हक्की टोलीलाई बिदाइ गरिएको छ ।
नेपाल हक्की संघले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को सदस्य सचिव राम चरित्र मेहताले बिदाइ गरे ।
राखेप सदस्य सचिव राम चरित्र मेहताले टोलीलाई राम्रो प्रदर्शन गर्न शुभकामना दिए । उनले खेलाडीहरुफाई आफ्नो क्षमता देखाएर उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न शुभकामना दिए ।
नेपाफ हक्की संघका महासचिव सुवर्ण श्रेष्ठले ३१ वर्षपछि नेपालको महिला हक्की टोली विदेशमा खेल्न र प्रशिक्षणका लागि जान लागेको बताइन् । नेपाली टोली आइतबारै भारत प्रस्थान गरेको छ ।
नेपालले सुरुमा एक हप्ता प्रशिक्षण गर्ने र त्यसपछि त्यहाँ प्रतियोगिता खेल्ने महासचिव श्रेष्ठले बताईन् ।
अंकिता अधिकारीको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीमा २६ खेलाडी छन् ।
यस्तै मुख्य प्रशिक्षकमा अश्विनी कुमार अधिकारी र सहायक प्रशिक्षकमा रविन्द्र सिंह छन् । कान्तुराम पनेरु व्यवस्थापक र हित गुरुझ टिम लिडरमा छन् ।
विदाई कार्यक्रममा नेपाल हक्की संघका अध्यक्ष अनिल प्रसाद शर्मा र महासचिव तथा राखेप कार्यकारी सदस्य समेत रहेकी सुवर्ण श्रेष्ठ लगनयतको उपस्थिती थियो ।
