+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाल जेनजी फ्रन्टले भन्यो : डोजर आतंक र प्रहरी दमन बन्द गर

'नागरिकको आँसुमा उभिएको सहर सुन्दर हुँदैन'

नागरिकलाई पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त समय र सूचना उपलब्ध गराएर मानवीय संवेदनासहितको कानुनी प्रक्रिया मात्र अवलम्बन गर्न सरकारलाई सचेत फ्रन्टले सचेत गराएको छ । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १०:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल जेनजी फ्रन्टले अनधिकृत संरचना खाली गराउने क्रममा राज्यले गरेको क्रुर र बर्बर दमनलाई घोर भर्त्सना गरेको छ।
  • फ्रन्टले विस्थापित नागरिकको उचित विकल्प र वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
  • संरचना हटाउने क्रममा गरिएको अमानवीय व्यवहारप्रति फ्रन्टले कडा आपत्ति जनाएको छ र सुरक्षा संयन्त्रलाई मानवताको तालिम दिन अपिल गरेको छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल जेनजी फ्रन्टले अनधिकृत संरचना खाली गराउने नाममा नागरिकको आवास र जीउज्यानमाथि राज्यले क्रुर र बर्बर दमन गरेको भन्दै घोर भर्त्सना गरेको छ।

सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै फ्रन्टले कुनै ठोस विकल्प वा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नै नगरी विपन्न नागरिकको बासस्थान र व्यवसायमाथि राज्यशक्तिको बलमा डोजर चलाउनुलाई गैरजिम्मेवारपनको पराकाष्ठा भनेको छ।

दशकौँदेखि साना पसल र व्यवसाय गरेर गुजारा गरिरहेका न्यून आय भएका सर्वसाधारणलाई सडकछाप बनाउने कार्यले राज्यको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको फ्रन्टको ठहर छ।

‘के सरकारले यी विस्थापित नागरिकको भविष्य र उनीहरूको आर्थिक व्यवस्थापनका बारेमा कुनै योजना बनाएको छ ?’ विज्ञप्तिमा सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनिएको छ, ‘घर भत्काइएपछि सिर्जना हुने मानवीय सङ्कटको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो।’

कुनै पनि संरचना हटाउनुअघि त्यहाँ आश्रित नागरिकहरूको उचित विकल्प र वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न फ्रन्टले जोडदार माग गरेको छ।

‘सुरक्षाकर्मीलाई मानवताको तालिम देऊ’

संरचना हटाउने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सर्वसाधारणमाथि संघीय र स्थानीय तहका प्रहरीले गरेको क्रुर र अमानवीय व्यवहारप्रति पनि फ्रन्टले कडा आपत्ति जनाएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेका प्रहरी दमनका तस्बिर र भिडियोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता कार्यमा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न र नेपालका सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई न्यूनतम मानवताका बारेमा प्रभावकारी तालिम दिन हामी अपिल गर्दछौँ।’

साथै, आगामी दिनमा नागरिकमाथि गैरकानुनी दमन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउन तीनै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ।

‘आँसुमा उभिएको सहर सुन्दर हुँदैन’

नागरिकलाई पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त समय र सूचना उपलब्ध गराएर मानवीय संवेदनासहितको कानुनी प्रक्रिया मात्र अवलम्बन गर्न सरकारलाई सचेत फ्रन्टले सचेत गराएको छ ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा सरकारको कार्यशैली सुधारको माग गर्दै लेखिएको छ, ‘नागरिकको पीडा र आँसुमा उभिएको सहर कहिल्यै सुन्दर हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले आफ्ना कार्यशैलीमा तत्काल सुधार गर्न र उच्चतम जिम्मेवारी वा जवाफदेहिता देखाउन जोडदार माग गर्दछौँ।’

डोजर आतंक नेपाल जेनजी फ्रन्ट प्रहरी दमन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित