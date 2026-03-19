Nepal

सेयर बजार घट्यो १३ अंक, ४ कम्पनी बढे १५ प्रतिशत

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १५:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सोमबार नेप्से परिसूचक १३.१७ अंकले घटेर २८२५ अंकमा झरेको छ।
  • कारोबार रकम ७ अर्ब ४६ करोडबाट घटेर ५ अर्ब ४३ करोडमा सीमित भएको छ।
  • ४ कम्पनीको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढेको छ, जसमा सूर्यकुन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक र होटल फरेस्ट इन छन्।

७ वैशाख, काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से १३.१७ अंक घटेको छ । सो गिरावटसँगै नेप्से परिसूचक २८२५ अंकमा झरेको छ । कारोबार सुरु भएको ६ मिनेटमै नेप्से २८४५ अंकसम्म पुगेको थियो, जुन विन्दु आजका लागि अधिकतम रह्यो ।

अघिल्लो कारोबार दिन नेप्से ५ अंक बढेको थियो । आज कारोबार रकम पनि घटेको छ । अघिल्लो दिन ७ अर्ब ४६ करोडको कारोबार भएकोमा आज ५ अर्ब ४३ करोडमा खुम्चियो । ६५ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १९७ को घट्यो भने ६ को स्थिर रह्यो ।

होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै १.०१ प्रतिशत बढेको छ । योबाहेक सबै समूहका सूचक घटे । बैंकिङ ०.८४, विकास बैंक ०.१६, फाइनान्स ०.७० प्रतिशत घटे ।

हाइड्रोपावर ०.२३, लगानी ०.८४ जीवन बीमा ०.६२, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.८४, माइक्रोफाइनान्स ०.४९, निर्जीवन बीमा ०.११, अन्य ०.४० र व्यापार समूह ०.३३ प्रतिशत घटे ।

घटेका समूहगत सूचकको गिरावट दर १ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । ४ कम्पनीको मूल्य १५ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुन सक्ने व्यवस्था आजदेखि लागु भएसँगै यी ४ कम्पनीको मूल्य १५ प्रतिशत बढेको हो ।

१५ प्रतिशत मूल्य बढेका कम्पनीमा सूर्यकुन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, होटल फरेस्ट इन, पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज र शिखर पावर छन् । त्यस्तै झापा इनर्जीको मूल्य ११.८८, रिजलाइन इनर्जीको १०.९९ तथा सुपर खुदी हाइड्रोपावरको मूल्य ५.३५ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

दोल्ती पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै ५.३५ तथा एसियन हाइड्रोपावरको ४.५० प्रतिशत मूल्य घट्यो । आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा होटल फरेस्ट इन, सोलु हाइड्रोपावर, नेसनल हाइड्रोपावर, आँखुखोला जलविद्युत् र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स छन् ।

सेयर बजार
सेयर बजारलाई मूल्य होइन, सुविधा र सुशासन चाहिएको छ

सोमबारदेखि नेप्सेमा ८ प्रतिशत सीमाको सर्किट ब्रेक व्यवस्था लागु हुने

नेप्सेमा सूचीकृत सेयरको मूल्य अब दैनिक १५ प्रतिशतसम्म घटबढ हुने

बढेको सेयर बजारमा घट्यो कारोबार, ५ कम्पनीमा १० प्रतिशत वृद्धि

सेयर बजारका सबै सूचक घटे, नेप्से २८३३ अंकमा

नेप्सेमा अब दुई ‘सर्किट ब्रेक’, चौबिसै घण्टा ‘अर्डर’ हाल्न सकिने

