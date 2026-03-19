रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकका लागि घण्टी घरमा नेताहरू (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक ७ वैशाखमा बनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घण्टी घरमा बस्दैछ।
- बैठकमा पार्टीका गतिविधि ब्रिफिङ, केन्द्रीय सदस्यहरूको रिपोर्टिङ, महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदा र विधान संशोधनबारे छलफल हुनेछ।
- प्रवासमा रहेका नेपालीलाई प्रवासबाटै मताधिकार दिने विषय, सचिवालय निर्णय अनुमोदन र तीनवटा प्रस्तावमा छलफल हुने प्रवक्ता मनिष झाले बताए।
७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ । बैठकका लागि नेताहरू बनस्थलीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घण्टी घरमा आउनेक्रम जारी छ ।
आजको बैठकका लागि ९ एजेन्डा तय भएको प्रवक्ता मनिष झाले बताएका छन् ।
उनका अनुसार सोमबारको बैठकमा पार्टीका गतिविधि ब्रिफिङ, केन्द्रीय सदस्यहरूको रिपोर्टिङ बैठकमा हुनेछ । यसका लागि २० जनालाई २ मिनेटको दरले समय छुट्याइएको झाको भनाइ छ ।
त्यस्तै महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदाबारे, विधान संशोधनबारे, स्थानीय तह उम्मेदवार क्लब गठन र आवेदन आह्वान सम्बन्धमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
बैठकमा प्रवासमा रहेका नेपालीलाई प्रवासबाटै मताधिकार दिने सम्बन्धमा, सचिवालयका निर्णय अनुमोदन सम्बन्धमा छलफल हुँदैछ । रास्वपाले विविध शिर्षमा तीन वटा प्रस्तावमा छलफल हुने बताएको छ ।
विभिन्न आयोग, निकाय, पदाधिकारीबाट प्राप्त पत्राचार सम्बन्धमा, विषयगत विभागको योजना तयारी र नीति मन्थनबारे निर्देशन र संशदीय दलको विधान संशोधनबारे उल्लेख गरिएको छ ।
