जब सर्पले डसेका बालकलाई १२ घण्टा नदीमा डुबाइयो…

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १६:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उत्तर प्रदेशको पितामपुर गाउँमा १३ वर्षीय अमितलाई सर्पदंशपछि झाँक्रीको सल्लाहमा नदीमा डुबाउँदा मृत्यु भयो।
  • परिवारले झाँक्रीको सल्लाहअनुसार अमितलाई १२ घण्टासम्म गंगा नदीमा डुबाएर राख्यो, जसले गर्दा उनी बेहोस भए।
  • अन्धविश्वासका कारण अस्पताल लैजान ढिला भएपछि अमितको मृत्यु भयो र सामाजिक सञ्जालमा अभिभावकमाथि कारबाहीको माग भइरहेको छ।

भारतमा अन्धविश्वासका कारण एक १३ वर्षीय बालकको ज्यान गएको छ । यो घटनाले देशभर तरंग उत्पन्न गरेको छ । सर्पदंशपछि उपचारका लागि अस्पताल लैजानुको सट्टा झाँक्रीको सल्लाहले नदीमा डुबाउँदा ती बालकको ज्यान गएको हो।

उत्तर प्रदेशको पितामपुर गाउँमा कक्षा ४ मा अध्ययनरत अमित नामका बालकलाई गत बिहीबार विषालु सर्पले डसेको थियो । आफूलाई सर्पले डसेको जानकारी उनले तुरुन्तै आफ्नो परिवारलाई दिए । तर परिवारले उनलाई अस्पताल लैजानुको सट्टा स्थानीय झाँक्रीकोमा लग्यो ।

सोही झाँक्रीले दिएको सल्लाहअनुसार परिवारले ती बालकलाई बाँसमा बाँध्यो र गंगा नदीको पानीमा करिब १२ घण्टासम्म डुबाएर राख्यो। गंगाको पवित्र पानीले बालकको जिउमा रहेको सर्पको विष निकालेर उनलाई निको पार्छ भन्ने गलत सल्लाह झाँक्रीले दिएका थिए ।

तर त्यसरी निको हुनेवाला कहाँ थियो र । नदीमा लगातार डुबाउँदा अमित बेहोस् भए । अनि १२ घण्टापछि पछि मात्र परिवारले उनलाई अस्पताल पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेलासम्म निकै ढिला भइसकेको थियो र चिकित्सकहरूले उनलाई बचाउन सकेनन् ।

ती बालकको ज्यान जोगाउन सकिने भए पनि अन्धविश्वासका कारण मृत्यु भएपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ । धेरैले अभिभावकमाथि लापरवाहीको कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अझ दुखद् त के भने सो घटनापछि पनि परिवारको अन्धविश्वास टुटेन । छोराको शव गंगामा फालेमा चमत्कार हुने र पुनः जीवित भएर फर्किने आशा उनीहरूले गरेका थिए।

यो घटनामा हालसम्म प्रहरीले मृतक बालकका परिवारमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाए/नबढाएको विषयमा जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

सल्यानमा आगलागी : चार घरगोठ जलेर नष्ट

जितगढीलाई राष्ट्रिय सम्पदामा सूचिकृत गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

अब च्याट जीपीटीले पत्ता लगाउनेछ नयाँ-नयाँ औषधि

उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्री बालेनले भने– अफ्ठ्यारोमा सहयोग गर्छु

डोल्पाका दुई पालिकामा आइतबार पनि विद्यालय खुल्ने

अपांंगता महासंघमा अमानवीय व्यवहार : लछारपछार पारियो, बुट बजार्दै ह्विलचिर मिल्काइयो

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
