+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal

38/2 (4.6)
UAE va Nepal vs

UAE

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal

38/2(4.6)
vs

UAE

0/0
WC Series
Nepal
38/2 (4.6)
VS
UAE
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १० अर्ब राख्दै केन्द्रीय बैंक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १७:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक वर्षका लागि निक्षेप राख्ने निर्णय गरेको छ।
  • निक्षेप रकम वाणिज्य बैंकमा ८ अर्ब, विकास बैंकमा एक अर्ब ५० करोड र फाइनान्स कम्पनीमा ५० करोड रहनेछ र ब्याजदर त्रैमासिक भुक्तानी गरिनेछ।
  • निक्षेप लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ वर्ष सञ्चालन पूरा गरेको, न्यूनतम पूँजीकोष पुगेको र खराब कर्जा ८ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक वर्ष अवधिका लागि उक्त निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्न लागेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन चाहेको निक्षेप रकम र दिने ब्याजदर तोकेर केन्द्रीय बैंकमा आवेदन दिनुपर्ने छ । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बुधबारसम्म केन्द्रीय बैंकमा आवेदन बुझाइ सक्नुपर्ने छ ।

केन्द्रीय बैंकले ३६६ दिनसम्मका लागि राख्न लागेको उक्त रकम मध्ये वाणिज्य बैंकमा ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा एक अर्ब ५० करोड र राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीमा ५० करोड रहने छ । निक्षेपको ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्रैमासिक रुपमा भुक्तानी दिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले शर्त पनि राखेको छ । केन्द्रीय बैंकले राख्न खोजेको निक्षेप लिने बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको २ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । त्यसैगरी न्यूनतम पूँजीकोष तोकिएको सीमामा रहेको, कुल खराब कर्जा ८ र खुद खराब कर्जा ३ प्रतिशतभन्दा धेरै नभएको हुनुपर्ने लगायत शर्त केन्द्रीय बैंकले राखेको छ ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्था
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित