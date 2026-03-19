+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal

122/8 (18.5)
UAE va Nepal vs

UAE

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal

122/8(18.5)
vs

UAE

0/0
WC Series
Nepal
122/8 (18.5)
VS
UAE
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

सबै विमानस्थलमा पार्किङ शुल्क संशोधन हुने, समिति गठन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १७:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले विमानस्थलहरूमा अत्यधिक पार्किङ शुल्कको गुनासोपछि तीन दिनभित्र संशोधन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
  • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक विनोद प्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो।
  • विमानस्थल प्रयोगकर्ता, यात्रु तथा हवाई सेवा कम्पनीका कर्मचारीले पार्किङ शुल्क अत्यधिक भएको गुनासो गरेका थिए।

७ वैशाख, काठमाडौं । नेपालका विमानस्थलहरू (अन्तर्राष्ट्रिय/आन्तरिक) मा सवारी साधन बिसान (पार्किङ) शुल्क अत्यधिक महँगो भएको गुनासो आएपछि सरकारले संशोधनको तयारी थालेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार शुल्क तीन दिन भित्र संशोधन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निमित्त उपमहानिर्देशक विनोद प्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।

विमानस्थल प्रयोगकर्ता, यात्रु तथा हवाई सेवा कम्पनीका कर्मचारीले विमानस्थलहरूमा अत्यधिक पार्किङ शुल्क असुल गर्ने गरेको गुनासो गरेसँगै सरकारले पुनरावलोकनको तयारी गरेको हो ।

विमानस्थल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

२४ घण्टाभित्र देशभरिका विमानस्थलमा ४ सुविधा थप वा स्तरोन्नति गर्न निर्देशन

२४ घण्टाभित्र देशभरिका विमानस्थलमा ४ सुविधा थप वा स्तरोन्नति गर्न निर्देशन
श्रमिकलाई विमानस्थलमा टिकट र सेवा शुल्क बिल अनिवार्य : सहज कि झन्झट ?

श्रमिकलाई विमानस्थलमा टिकट र सेवा शुल्क बिल अनिवार्य : सहज कि झन्झट ?
विमानस्थलमा यात्रु तानातान गर्ने १८ जना पक्राउ 

विमानस्थलमा यात्रु तानातान गर्ने १८ जना पक्राउ 
विमानस्थलमा गृहमन्त्री गुरुङको छड्के अनुगमन

विमानस्थलमा गृहमन्त्री गुरुङको छड्के अनुगमन
नेपाली मूलका नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा छुट्टै डेस्क सञ्चालन

नेपाली मूलका नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा छुट्टै डेस्क सञ्चालन
त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपाली मूलका नागरिकका लागि छुट्टै डेस्क स्थापना

त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपाली मूलका नागरिकका लागि छुट्टै डेस्क स्थापना

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित