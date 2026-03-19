+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

२४ घण्टाभित्र देशभरिका विमानस्थलमा ४ सुविधा थप वा स्तरोन्नति गर्न निर्देशन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २७ गते १९:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देशभरिका विमानस्थललाई चार प्रकारका सेवा थप वा स्तरोन्नति गर्न २४ घण्टाभित्र निर्देशन दिएको छ।
  • मन्त्रालयले विमानस्थलमा स्तनपान तथा शिशु हेरचाह कक्ष, बिरामी र विशेष आवश्यकता भएका यात्रुका लागि प्राथमिकता हेरचाह कक्ष स्थापना गर्न भनेको छ।
  • मन्त्रालयले विमानस्थलमा नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउन, सरसफाइ मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न र नियमित निरीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ।

२७ चैत, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विभिन्न चार प्रकारका सुविधा थप वा स्तरोन्ति गर्न गर्न देशैभरका विमानस्थल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द्रप्रसाद निरौलाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै विमानस्थलहरूको सेवा गुणस्तर सुधार सम्बन्धी निर्देशन दिएका हुन् । उनले २४ घण्टाभित्र ती सेवा थप वा स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

विमानस्थलहरूमा स्तनपान तथा शिशु हेरचाह कक्ष स्थापना गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सफा, सुरक्षित तथा गोपनीयता सुनिश्चित भएको स्तनपान/बेबी–चेन्जिङ कक्ष सञ्चालन गर्न वा आवश्यकता अनुसार स्तरोन्नति गर्न मन्त्रालयले भनेको हो ।

बिरामी तथा विशेष आवश्यकता भएका यात्रुका लागि प्राथमिकता हेरचाह कक्ष स्थापना गर्न निर्देशन दिइएको छ । बिरामी, जेष्ठ नागरिक तथा अशक्त यात्रुका लागि प्राथमिक हेरचाह कक्षको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । साथै मन्त्रालयले नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउन समेत भनेको छ । चौथो निर्देशनमा विमानस्थल परिसरमा सरसफाइ तथा स्वच्छता मापदण्ड कायम गर्न भनिएको छ ।

दैनिक सरसफाइ लगबुक प्रणाली लागू गर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले तोकेका र अन्य जनस्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न भनिएको छ ।

त्यसको नियमित निरीक्षण तथा अभिलेखीकरण गर्न समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विमानस्थल कार्यालयले प्रतिवेदन, फोटो प्रमाण तथा लगबुक विवरण २४ घण्टा भित्र मन्त्रालयमा पेश नगरे कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ । साथै यात्रुले विमानस्थलमा कुनै गुनासा भए ९८५१३१२७२२ मा ह्वाट्सएप गर्न सक्ने भएका छन् ।

विमानस्थल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

श्रमिकलाई विमानस्थलमा टिकट र सेवा शुल्क बिल अनिवार्य : सहज कि झन्झट ?

विमानस्थलमा यात्रु तानातान गर्ने १८ जना पक्राउ 

विमानस्थलमा गृहमन्त्री गुरुङको छड्के अनुगमन

नेपाली मूलका नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा छुट्टै डेस्क सञ्चालन

त्रिभुवन विमानस्थलमा नेपाली मूलका नागरिकका लागि छुट्टै डेस्क स्थापना

मध्यपूर्वको तनाव : विमानस्थलमा यात्रु अलपत्र (तस्वीरहरू)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्
ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?
देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत
टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय
ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories
निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

8 Stories
बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित