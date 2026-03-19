Nepal

122/8 (18.5)
UAE

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

दोब्बर बढ्यो आलु र प्याज आयात

साउनदेखि चैतसम्म १२ अर्ब ८७ करोड बराबरको ४ लाख ३४ हजार ३ सय ५८ टन आलु र प्याज आयात भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १९:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा नेपालमा आलु र प्याज आयात ४ लाख ३४ हजार ३ सय ५८ टन पुगेको छ।
  • आलु आयात ५३ हजार टनले बढेर २ लाख ९२ हजार ९ सय ३५ टन पुगेको छ भने प्याज आयात झन्डै दोब्बर वृद्धि भई १ लाख ४१ हजार ४ सय २२ टन पुगेको छ।
  • आलु र प्याज आयातबाट राजस्व संकलन यस वर्ष क्रमशः ७० करोड २१ लाख ५४ हजार र ५२ करोड २० लाख ३६ हजार रुपैयाँमात्र भएको छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा नेपालमा आलु र प्याज आयात उच्च वृद्धि भएको छ ।

साउनदेखि चैतसम्म १२ अर्ब ८७ करोड ७६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ३४ हजार ३ सय ५८ टन आलु र प्याज आयात भएको छ ।

गत आव २०८१/८२ सोही अवधिमा ९ अर्ब १५ करोड ८० लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबर ३ लाख १२ हजार ९ सय ३ टन आलु र प्याज भित्रिएको थियो ।

गत वर्ष आलु र प्याज आयातबाट १ अर्ब ७४ करोड ९७ लाख बराबर राजस्व संकलन भएकोमा यस वर्ष १ अर्ब २२ करोड ४१ लाख संकलन भएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु वर्ष ९ महिनामा ७ अर्ब ८ करोड ११ लाख ६५ हजार बराबर २ लाख ९२ हजार ९ सय ३५ टन आलु आयात भएको छ ।

गत वर्ष सोही अवधिमा ६ अर्ब २ करोड ९१ लाख ३६ हजार  बराबरको २ लाख ३९ हजार ५ सय ५७ टन आलु आयात भएको थियो । यसरी आलु आयात परिमाण ५३ हजार टनभन्दा धेरैले बढेको छ ।

गत वर्ष आलु आयातबाट सरकारले १ अर्ब १५ करोड ४० लाख ४६ हजार बराबर राजस्व संकलन गरेकोमा यस वर्ष ७० करोड २१ लाख ५४ हजार संकलन गरेको छ ।

यसैगरी प्याज आयात पनि ह्वात्तै बढेको छ । गत वर्ष ९ महिनामा ७३ हजार ३ सय ४५ टन प्याज आयात भएकोमा चालु वर्ष झन्डै दोब्बरले वृद्धि भई १ लाख ४१ हजार ४ सय २२ टन पुगेको छ ।

यसका लागि गत वर्ष ३ अर्ब १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बाहिरिएकोमा यस वर्ष ५ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विदेशिएको छ ।

गत वर्ष प्याज आयातबाट ५९ करोड ५७ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा यस वर्ष ५२ करोड २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथि छलफल : महाअभियोगको विषयमा जुटेन सहमति

ग्याङ्स्टर कथाको फिल्म ‘पारी बुटोल’ को टिजर सार्वजनिक

तेस्रो त्रैमासमै निर्यात व्यापार २ खर्बमाथि

वर्षाका कारण रोकियो नेपाल र यूएईबीचको खेल

ठगी आरोपमा स्काई ट्राभल्सका सञ्चालक पक्राउ

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन अवधि घटाइयो

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

