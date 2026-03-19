दोब्बर बढ्यो आलु र प्याज आयात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
७ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा नेपालमा आलु र प्याज आयात उच्च वृद्धि भएको छ ।
साउनदेखि चैतसम्म १२ अर्ब ८७ करोड ७६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ४ लाख ३४ हजार ३ सय ५८ टन आलु र प्याज आयात भएको छ ।
गत आव २०८१/८२ सोही अवधिमा ९ अर्ब १५ करोड ८० लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबर ३ लाख १२ हजार ९ सय ३ टन आलु र प्याज भित्रिएको थियो ।
गत वर्ष आलु र प्याज आयातबाट १ अर्ब ७४ करोड ९७ लाख बराबर राजस्व संकलन भएकोमा यस वर्ष १ अर्ब २२ करोड ४१ लाख संकलन भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु वर्ष ९ महिनामा ७ अर्ब ८ करोड ११ लाख ६५ हजार बराबर २ लाख ९२ हजार ९ सय ३५ टन आलु आयात भएको छ ।
गत वर्ष सोही अवधिमा ६ अर्ब २ करोड ९१ लाख ३६ हजार बराबरको २ लाख ३९ हजार ५ सय ५७ टन आलु आयात भएको थियो । यसरी आलु आयात परिमाण ५३ हजार टनभन्दा धेरैले बढेको छ ।
गत वर्ष आलु आयातबाट सरकारले १ अर्ब १५ करोड ४० लाख ४६ हजार बराबर राजस्व संकलन गरेकोमा यस वर्ष ७० करोड २१ लाख ५४ हजार संकलन गरेको छ ।
यसैगरी प्याज आयात पनि ह्वात्तै बढेको छ । गत वर्ष ९ महिनामा ७३ हजार ३ सय ४५ टन प्याज आयात भएकोमा चालु वर्ष झन्डै दोब्बरले वृद्धि भई १ लाख ४१ हजार ४ सय २२ टन पुगेको छ ।
यसका लागि गत वर्ष ३ अर्ब १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बाहिरिएकोमा यस वर्ष ५ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विदेशिएको छ ।
गत वर्ष प्याज आयातबाट ५९ करोड ५७ लाख १५ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा यस वर्ष ५२ करोड २० लाख ३६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
