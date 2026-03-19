+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपालीको स्मार्टफोन मोह : ९ महिनामा भित्रियो ३४ अर्बको मोबाइल

स्मार्टफोन आयातमा आएको यो वृद्धिले सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १९:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्ष ९ महिनामा स्मार्टफोन आयात गत वर्षको तुलनामा ८९ हजार २ सय ९३ थानले वृद्धि भई १६ लाख ७४ हजार २ सय ४९ थान पुगेको छ।
  • चालु आव ९ महिनामा चीनबाट १४ लाख १० हजार ९ सय ३५ थान र भारतबाट २ लाख ५५ हजार ८ सय २० थान स्मार्टफोन आयात भएको छ।
  • सरकारले चालु आव ९ महिनामा मोबाइल आयातबाट ६ अर्ब ३० करोड ८७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली बजारमा पछिल्लो समय स्मार्टफोनको माग र प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

भन्सार विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ९ महिनामा स्मार्टफोन आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ह्वात्तै बढेको छ ।

यस अवधिमा गत आव सोही अवधिभन्दा ८९ हजार २ सय ९३ थान बढी स्मार्टफोन नेपाल भित्रिएका छन् ।

विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आव ९ महिनामा ३३ अर्ब ८२ करोड २५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरका १६ लाख ७४ हजार २ सय ४९ थान स्मार्टफोन आयात भएको छ । जबकि, गत आव सोही अवधिमा २५ अर्ब ३८ करोड ४४ लाख ७७ हजार बराबरका १५ लाख ८४ हजार ९ सय ५६ थानमात्र मोबाइल भित्रिएका थिए ।

चालु आव चैतमा मात्रै पनि ३ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्चिएर १ लाख ४५ हजार ७ सय ५४ थान स्मार्टफोन भिर्त्याइएको थियो ।

नेपालमा भित्रिने स्मार्टफोनमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चीनको छ । चालु आव चीनबाट मात्रै २५ अर्ब ६५ करोड ६२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरका १४ लाख १० हजार ९सय ३५ थान स्मार्टफोन आयात भएको छ ।

गत वर्ष सोही अवधिमा चीनबाट १७ अर्ब २६ करोड बराबरका १२ लाख ४७ हजार ५ सय ५८ थान मोबाइल आएका थिए ।

चीनपछि नेपालमा धेरै मोबाइल भारतबाट आउने गरेका छन् । यस अवधिमा भारतबाट ७ अर्ब ५९ करोड ४८ लाख ५१ हजार  बराबरका २ लाख ५५ हजार ८ सय २० थान स्मार्टफोन भित्रिएका छन् ।

स्मार्टफोन आयातमा आएको यो वृद्धिले सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । चालु आव ९ महिनामा मोबाइल आयातबाट मात्रै सरकारले ६ अर्ब ३० करोड ८७ लाख ६१ हजार बराबर राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा भने यस शीर्षकबाट ४ अर्ब ७३ करोड १५ लाख ८७ हजारमात्र राजस्व उठेको थियो ।

आयात भन्सार विभाग स्मार्टफोन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

९ महिनामै साढे ३२ अर्बको धानचामल आयात

९ महिनामै साढे ३२ अर्बको धानचामल आयात
८ महिनामा २८ अर्बको धानचामल आयात

८ महिनामा २८ अर्बको धानचामल आयात
गति बढाउँदै अर्थतन्त्र, ६ महिनामा ११ खर्ब नजिक वैदेशिक व्यापार

गति बढाउँदै अर्थतन्त्र, ६ महिनामा ११ खर्ब नजिक वैदेशिक व्यापार
केवाईसी गाडी आयात तथा बिक्रीमा अदालतको रोक

केवाईसी गाडी आयात तथा बिक्रीमा अदालतको रोक
मेची भन्सारबाट ५ महिनामा २० अर्बको आयात हुँदा निर्यात पौने १० अर्ब मात्रै

मेची भन्सारबाट ५ महिनामा २० अर्बको आयात हुँदा निर्यात पौने १० अर्ब मात्रै
ह्वात्तै बढ्यो खरबुजाको बिउ आयात, बाहिरियो ८८ करोड

ह्वात्तै बढ्यो खरबुजाको बिउ आयात, बाहिरियो ८८ करोड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

विद्यार्थीको विश्वविद्यालय कि, पार्टीका संगठनको ?

विद्यार्थीको विश्वविद्यालय कि, पार्टीका संगठनको ?
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories
फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

5 Stories
प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित