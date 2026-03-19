नेपालीको स्मार्टफोन मोह : ९ महिनामा भित्रियो ३४ अर्बको मोबाइल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चालु आर्थिक वर्ष ९ महिनामा स्मार्टफोन आयात गत वर्षको तुलनामा ८९ हजार २ सय ९३ थानले वृद्धि भई १६ लाख ७४ हजार २ सय ४९ थान पुगेको छ।
- चालु आव ९ महिनामा चीनबाट १४ लाख १० हजार ९ सय ३५ थान र भारतबाट २ लाख ५५ हजार ८ सय २० थान स्मार्टफोन आयात भएको छ।
- सरकारले चालु आव ९ महिनामा मोबाइल आयातबाट ६ अर्ब ३० करोड ८७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
७ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली बजारमा पछिल्लो समय स्मार्टफोनको माग र प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
भन्सार विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ९ महिनामा स्मार्टफोन आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ह्वात्तै बढेको छ ।
यस अवधिमा गत आव सोही अवधिभन्दा ८९ हजार २ सय ९३ थान बढी स्मार्टफोन नेपाल भित्रिएका छन् ।
विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आव ९ महिनामा ३३ अर्ब ८२ करोड २५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरका १६ लाख ७४ हजार २ सय ४९ थान स्मार्टफोन आयात भएको छ । जबकि, गत आव सोही अवधिमा २५ अर्ब ३८ करोड ४४ लाख ७७ हजार बराबरका १५ लाख ८४ हजार ९ सय ५६ थानमात्र मोबाइल भित्रिएका थिए ।
चालु आव चैतमा मात्रै पनि ३ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्चिएर १ लाख ४५ हजार ७ सय ५४ थान स्मार्टफोन भिर्त्याइएको थियो ।
नेपालमा भित्रिने स्मार्टफोनमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चीनको छ । चालु आव चीनबाट मात्रै २५ अर्ब ६५ करोड ६२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरका १४ लाख १० हजार ९सय ३५ थान स्मार्टफोन आयात भएको छ ।
गत वर्ष सोही अवधिमा चीनबाट १७ अर्ब २६ करोड बराबरका १२ लाख ४७ हजार ५ सय ५८ थान मोबाइल आएका थिए ।
चीनपछि नेपालमा धेरै मोबाइल भारतबाट आउने गरेका छन् । यस अवधिमा भारतबाट ७ अर्ब ५९ करोड ४८ लाख ५१ हजार बराबरका २ लाख ५५ हजार ८ सय २० थान स्मार्टफोन भित्रिएका छन् ।
स्मार्टफोन आयातमा आएको यो वृद्धिले सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । चालु आव ९ महिनामा मोबाइल आयातबाट मात्रै सरकारले ६ अर्ब ३० करोड ८७ लाख ६१ हजार बराबर राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा भने यस शीर्षकबाट ४ अर्ब ७३ करोड १५ लाख ८७ हजारमात्र राजस्व उठेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4