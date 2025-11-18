ह्वात्तै बढ्यो खरबुजाको बिउ आयात, बाहिरियो ८८ करोड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन-मंसिर अवधिमा नेपालले ३९ लाख ३२ हजार ८ सय ३२ किलो खरबुजाको बिउ आयात गरेको छ।
- खरबुजाको बिउ आयातमा ८८ करोड २९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
- सरकारले यसबाट २२ करोड ६७ लाख ८० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
७ पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना (साउन-मंसिर) मा खरबुजाको बिउ आयात ह्वात्तै बढेको छ ।
उक्त अवधिमा खरबुजाको बिउ आयातका लागि लागि नेपालबाट ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिएको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आव साउन-मंसिर अवधिमा ३९ लाख ३२ हजार ८ सय ३२ किलो खरबुजाको बिउ आयात भएको छ ।
यस अवधिमा उक्त परिमाणको खरबुजाको बिउ आयात हुँदा ८८ करोड २९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
यसबाट सरकारले २२ करोड ६७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गरेको छ ।
गत आव २०८१/८२ सोही अवधिमा २ करोड ८१ लाख ९१ हजार रुपैयाँको ९४ हजार १ सय १३ किलो मात्रै खरबुजाको बिउ आयात भएको थियो ।
