खाद्य उद्योगलाई कच्चापदार्थ अभाव, केराउ-मरिच आयात खुलाउन माग

उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थको परिमाण यकिन गरी केराउ, सुपारी र मरिच आयात गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सिफारिस गर्नुपर्छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १८ गते १४:४९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खाद्य उद्योगलाई कच्चापदार्थ अभाव हुँदा उद्योगीले केराउ-मरिच आयात खुलाउन माग गरेका छन्।
  • सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि केराउ, सुपारी र मरिच आयात अनुमति दिने कार्यविधि २०७८ अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
  • कोभिड महामारीपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति खुम्चिएपछि सरकारले यस्ता वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो।

१८ मंसिर, काठमाडौं । खाद्य उद्योगलाई कच्चापदार्थ अभाव भएसँगै उद्योगीले केराउ-मरिच आयात खुलाउन माग गरेका छन् ।

नेपालमा बिक्री प्रयोजनका लागि यी वस्तु आयातमा रोक लगाइएको छ । सरकारले हरेक वर्ष राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै निश्चित कोटा तोकेर औद्योगिक वस्तु आयात खुलाउने गर्छ ।

यस वर्ष यसरी आयात नखुल्दा तस्करी बढेको गुनासो समेत उद्योगीको छ । सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थका रूपमा सुपारी, केराउ र मरिच पैठारी गर्ने कार्यविधि २०७८ को प्रक्रिया पूरा गरी यस्ता वस्तु आयात अनुमति दिने गर्छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार कोभिड महामारीपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति खुम्चिन थालेसँगै सरकारले यस्ता वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो ।

त्यसयता औद्योगिक प्रयोजनका लागिमात्र परिमाण तोकेर आयात खुला गर्ने गरिन्छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थको परिमाण यकिन गरी केराउ, सुपारी र मरिच आयात गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सिफारिस गर्नुपर्छ ।

नेपालमा चाउचाउ, मसला र गुट्खा उद्योगले केराउ, मरिच र सुपारी खपत गर्ने गर्छन् । यसबाहेक पौष्टिक आहार उत्पादन गर्ने कम्पनीको समेत कच्चापदार्थका रूपमा यी वस्तु प्रयोग हुन्छन् ।

आयात कच्चापदार्थ अभाव केराउ-मरिच खाद्य उद्योग
