पाँच महिनामा साढे १५ अर्बको धानचामल आयात

७ पुस, काठमाडौं । मुलुकमा धानचामल आयात वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिना (साउन-मंसिर) मा १५ अर्ब रुपैयाँ बढीको धानचामल आयात भएको छ ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार १५ अर्ब ४३ करोड ८६ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबर ३० करोड १८ लाख ९१ हजार २ सय ५६ किलो अर्थात् ३ लाख १ हजार ८ सय ९१ टन धानचामल आयात भएको हो ।
यस अवधिमा ६ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख १३ हजारको १८ करोड ७९ लाख ५९ हजार १ सय ६१ किलो (१ लाख ८७ हजार ९ सय ५९ टन) धान आयात भएको छ ।
चामल मात्रै ८ अर्ब ५५ करोड ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँको ११ करोड ३९ लाख ३२ हजार ९५ किलो अर्थात् (१ लाख १३ हजार ९ सय ३२ टन) चामल आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गत आव २०८१/८२ पहिलो पाँच महिनामा ६ अर्ब ५ करोड ९४ लाख बढीको धान आयात भएको थियो । यस्तै ६ अर्ब ७२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बढीको चामल आयात भएको थियो ।
