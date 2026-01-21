+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गति बढाउँदै अर्थतन्त्र, ६ महिनामा ११ खर्ब नजिक वैदेशिक व्यापार

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिना (साउन–पुस) मा वैदेशिक व्यापार आकार ११ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ ।

0Comments
Shares
अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०८२ माघ ७ गते १५:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा वैदेशिक व्यापार १७.३६ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ।
  • आयात १४.१८ प्रतिशत र निर्यात ४३.७६ प्रतिशतले बढेको भन्सार विभागले जनाएको छ।
  • नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतसँग ५ खर्ब ३२ अर्बको आयात र १ खर्ब १५ अर्बको निर्यात भएको छ।

७ माघ, काठमाडौं । आयात १४.१८ र निर्यात ४३.७६ प्रतिशत वृद्धिसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील अवस्थामा पुगेको वैदेशिक व्यापार तथ्यांकले देखाएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिना (साउन-पुस) मा वैदेशिक व्यापार आकार ११ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ ।

१७.३६ प्रतिशतले बढेको वैदेशिक व्यापार १० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबर भएको छ । यसमा ८६.८६ प्रतिशत हिस्सा आयात र १३.१३ प्रतिशत हिस्सा निर्यातको छ । अघिल्लो वर्ष पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार आकार ९ खर्ब २१ अर्ब बराबर मात्र थियो ।

यस अवधिमा आयातमा १४.१८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । निर्यातमा ४३.७६ प्रतिशतको विस्तार देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार पुससम्म ९ खर्ब ३९ अर्ब बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो आव सोही अवधिमा ८ खर्ब २२ अर्बको मात्र आयात भएको थियो ।

निर्यात १ खर्ब ४२ अर्ब बराबर भएको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ९८ अर्ब ७८ करोडको मात्र वस्तु निर्यात भएको थियो । वस्तु निर्यातमा आएको उछालले कुल वैदेशिक व्यापारमा समेत निर्यात हिस्सा २२.५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

निर्यातको उच्च वृद्धिले कुल वैदेशिक व्यापार वृद्धिदरको तुलनामा व्यापार घाटा वृद्धिदर केही खुम्चिएको अवस्थामा देखिन्छ । पुससम्म कुल व्यापार घाटा ७ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ ।

यो अघिल्लो आव सोही अवधिको तुलनामा १०.१५ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आव ७ खर्ब २३ अर्बको व्यापार घाटा थियो ।

कुल निर्यातभन्दा धेरै इन्धन आयात

तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा भएको कुल निर्यात तुलनामा इन्धन आयातमात्र माथि रहेको देखिन्छ । पुससम्म पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा १ खर्ब ५१ अर्ब बराबर विदेशिएको छ । तर, कुल वस्तु निर्यात भने १ खर्ब ४२ अर्ब बराबर मात्र छ ।

धेरै आयात भएका वस्तुको दोस्रो स्थानमा वनस्पति तथा पशुजन्य तेल/घिउ आयात छ । यस्ता वस्तु ७६ अर्ब ३३ करोड बराबर भएको देखिन्छ । फलाम र स्टिल आयात ६६ अर्ब १३ करोड हाराहारी छ ।

इन्धन, फलाम, स्टिलजस्ता वस्तु नेपालको पूँजी निर्माणमा समेत प्रयोग हुन्छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गरेको संकेत गर्छ । विद्युतीय उपकरण र त्यसका पार्टपुर्जा आयातमा ६४ अर्ब ९२ करोड विदेशिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै मेसिनरी र मेकानिकल उपकरण आयातमा ६३ अर्ब ८९ करोड विदेशिएको  छ । सवारीसाधन आयातमा ५५ अर्ब ३१ करोड खर्च भएको छ । मल आयात ३८ अर्ब ३६ करोड बराबर भएको छ । अन्नबाली २८ अर्ब ७६ करोड, सुन/चाँदीसहित बहुमूल्य धातु आयात ३५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ ।

यसैगरी प्लास्टिक र यसका वस्तु आयातमा ३३ अर्ब ५३ करोड विदेशिएको देखिन्छ । निर्यात भएका वस्तुको क्षेत्र विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा अग्रस्थानमा वनस्पति तेल तथा बोसो छ ।

त्यसबाहेक कफी, चिया र मसला दोस्रो स्थानमा छ । कृत्रिम रेशा/धागो आयात तेस्रो स्थानमा छ । कार्पेट चौथो र तयारी पोसाक पाँचौं स्थानमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अग्रस्थानमा डिजेल आयात, पच्छ्याउँदै कच्चा सोयाबिन तेल

६ महिनामा वस्तु अनुसार हेर्दा डिजेल सबैभन्दा बढी मूल्यको आयात भएको छ । यो अवधिमा नेपालले ५८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर डिजेल आयात गरेको छ । दोस्रो स्थानमा कच्चा सोयाबिन तेल छ । यसको आयात ५७ अर्ब ४३ करोडको भएको छ ।

तेस्रो स्थानमा पेट्रोल छ । जुन ३३ अर्ब बराबरको आयात भएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास २७ अर्ब बराबरको भित्रिएको छ । यो अवधिमा स्मार्टफोन २३ अर्ब २९ करोडको आएको छ । सुन १८ अर्ब ८३ करोडको भित्रिएको छ ।

निर्यातमा प्राथमिक र कम मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको बाहुल्य

६ महिनाको तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा निर्यात भएका प्रमुख वस्तुमा प्राथमिक र कम मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुको बाहुल्य छ । पहिलो स्थानमा कच्चा सोयाबिन छ । जुन ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबर आएको छ ।

अलैँची ७ अर्ब १९ करोडको आएको छ । कार्पेट ४ अर्ब ८७ करोड, कच्चा सूर्यमूखी तेल ४ अर्ब ७८ करोड बराबरको भित्रिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

कुन देशसँग कति व्यापार ?

नेपालको वैदेशिक व्यापारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भारतसँग छ । सोहीकारण व्यापार घाटासमेत सोही मुलुकसँग अधिक छ । तथ्यांक अनुसार भारतबाट ५ खर्ब ३२ अर्बको वस्तु नेपाल आएको छ ।

नेपालबाट १ खर्ब १५ अर्बको वस्तु भारत गएको तथ्यांक छ । दोस्रो स्थानमा चीन छ । चीनबाट १ खर्ब ९६ अर्बको सामान आएको छ । चीनबाट नेपालमा भने ६४ करोडको मात्र वस्तु भित्रिएको छ ।

तेस्रो स्थानमा अर्जेन्टिना छ । जहाँबाट ५४ अर्ब ४४ करोडको वस्तु नेपाल भित्रिएको छ । चौथो स्थानमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) रहेको तथ्यांक छ ।

अर्थतन्त्र आयात निर्यात भन्सार विभाग वैदेशिक व्यापार
लेखक
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पहिलो त्रैमासमा ३.०२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि

पहिलो त्रैमासमा ३.०२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि
पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा बन्द हुँदा अर्बौंको नोक्सानी

पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा बन्द हुँदा अर्बौंको नोक्सानी
‘अर्थतन्त्र सीमित ठूला व्यवसायीको ‘होल्ड’मा हुँदा साना र मझौला व्यवसायी संकटमा’

‘अर्थतन्त्र सीमित ठूला व्यवसायीको ‘होल्ड’मा हुँदा साना र मझौला व्यवसायी संकटमा’
१.११ प्रतिशत मुद्रास्फीति सन्देश : घट्दो महँगी कि सुस्ताउँदो अर्थतन्त्र ?

१.११ प्रतिशत मुद्रास्फीति सन्देश : घट्दो महँगी कि सुस्ताउँदो अर्थतन्त्र ?
अर्थतन्त्रबारे आज सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद हुँदै

अर्थतन्त्रबारे आज सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवाद हुँदै
मुद्रास्फीति न्यून बिन्दुमा झर्नु ‘आर्थिक मन्दी’ दोहोरिने संकेत हो ? 

मुद्रास्फीति न्यून बिन्दुमा झर्नु ‘आर्थिक मन्दी’ दोहोरिने संकेत हो ? 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित