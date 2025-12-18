८ महिनामा २८ अर्बको धानचामल आयात

नेपालले २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ६७ हजार ९ सय ३० टन (५६ करोड ७९ लाख किलो) धानचामल आयात गरेको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ८ गते १८:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा नेपालले २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ६७ हजार ९ सय ३० टन धानचामल आयात गरेको छ।
  • गत आव २०८१/८२ को तुलनामा चालु वर्ष धानचामलको कुल आयात रकम र परिमाण दुवैमा कमी आएको छ।
  • धान आयात घटे पनि चालु वर्ष बासमती र अन्य तयारी चामलको आयात उच्च दरले बढेर १३ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

८ चैत, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धानचामल आयात भएको छ ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आव २०८२/८३  आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) नेपालले २८ अर्ब २९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ लाख ६७ हजार ९ सय ३० टन (५६ करोड ७९ लाख किलो) धानचामल आयात गरेको हो ।

गत आव २०८१/८२ को तुलनामा यो वर्ष धानचामलको कुल आयात रकम र परिमाण दुवैमा कमी आएको छ । गत आव २०८१/८२ को सोही अवधिमा २९ अर्ब ७ करोड ५९ लाख बराबरको ५ लाख ९१ हजार १ सय ८२ टन धानचामल आयात भएको थियो ।

समग्र हेर्दा धानचामलको कुल आयात करिब ७८ करोड रुपैयाँले घटेको देखिन्छ ।

गत वर्ष १६ अर्ब ६३ करोड ६२ लाख बराबरको ४ लाख ३६ हजार टन धान आयात भएकोमा चालु वर्ष घटेर १४ अर्ब १४ करोड ५१ लाख बराबरको ३ लाख ८४ हजार टनमा झरेको छ ।

धान आयात घटे पनि तयारी चामल (बासमती र अन्य) को आयात भने उच्च दरले बढेको छ । गत वर्ष बासमती र अन्य चामल गरी कुल १२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ (१ लाख ५४ हजार टन) को चामल आयात भएको थियो ।

तर, चालु वर्ष यो बढेर १३ अर्ब ७५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ (१ लाख ७५ हजार ८ सय ४० टन) पुगेको छ । यसमध्ये ५ अर्ब ८४ करोडको बासमती चामल र ७ अर्ब ९१ करोडको अन्य चामल रहेको छ ।

गत वर्ष र यस वर्षको तथ्यांकमा सबैभन्दा ठूलो अन्तर कनिकाको आयातमा देखिएको छ । गत वर्ष जम्मा ३ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको ८ सय १४ टन कनिका आयात भएको थियो ।

तर, चालु वर्ष यो अस्वाभाविक रूपमा बढेर २८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ हजार ९ सय ६३ टन पुगेको छ ।

स्वदेशमै धान रोप्न प्रयोग हुने बिउ आयातमा भने सामान्य वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ७ करोड ८९ लाख रुपैयाँको १ सय ८० टन बिउ ल्याइएकोमा चालु वर्ष १० करोड ३२ लाख रुपैयाँको २ सय ७७ टन आयात भएको छ ।

सम्बन्धित खबर

गति बढाउँदै अर्थतन्त्र, ६ महिनामा ११ खर्ब नजिक वैदेशिक व्यापार

गति बढाउँदै अर्थतन्त्र, ६ महिनामा ११ खर्ब नजिक वैदेशिक व्यापार
केवाईसी गाडी आयात तथा बिक्रीमा अदालतको रोक

केवाईसी गाडी आयात तथा बिक्रीमा अदालतको रोक
मेची भन्सारबाट ५ महिनामा २० अर्बको आयात हुँदा निर्यात पौने १० अर्ब मात्रै

मेची भन्सारबाट ५ महिनामा २० अर्बको आयात हुँदा निर्यात पौने १० अर्ब मात्रै
ह्वात्तै बढ्यो खरबुजाको बिउ आयात, बाहिरियो ८८ करोड

ह्वात्तै बढ्यो खरबुजाको बिउ आयात, बाहिरियो ८८ करोड
पाँच महिनामा साढे १५ अर्बको धानचामल आयात

पाँच महिनामा साढे १५ अर्बको धानचामल आयात
खाद्य उद्योगलाई कच्चापदार्थ अभाव, केराउ-मरिच आयात खुलाउन माग

खाद्य उद्योगलाई कच्चापदार्थ अभाव, केराउ-मरिच आयात खुलाउन माग

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’

‘रविमाथि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगले न्यायको ढोका बन्द हुन्छ’
‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’

‘छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रमाणमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्छौं’
ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र
कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह
राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?
अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित