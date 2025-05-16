+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

केवाईसी गाडी आयात तथा बिक्रीमा अदालतको रोक

यसअघि अदालतको आदेश विपरित ‘नियोसिया’ ब्रान्डमा केवाईसी गाडी आयात तथा बिक्री हुँदै आएको थियो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते १९:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौं जिल्ला अदालतले केवाईसी ब्रान्डका इलेक्ट्रिक भ्यान आयात, आपूर्ति तथा बिक्री–वितरण रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
  • अदालतले केवाईसीसँग स्पेसिफिकेसन मिल्ने गाडीहरू पनि आयात र बिक्री नगर्न आदेश दिएको छ।
  • इलेक्ट्रिक ड्रिम्स मोबिलिटी प्रालि र एम्बर मोटर्स प्रालि नामका कम्पनीहरूले अदालतको आदेश छलेर गाडी आयात गरिरहेको आरोप लागेको छ।

९ पुस,  काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले केवाईसी  ब्रान्डका इलेक्ट्रिक भ्यान आयात, आपूर्ति तथा बिक्री–वितरण रोक्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

मंगलबार अदालतले केवाइसीसँग स्पेसिफिकेसन मिल्ने सवारीसाधन आयात र बिक्री–वितरण नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै अदालतले केवाईसी ब्रान्डका गाडीमात्र होइन, उही स्पेसिफिकेसनका गाडी भित्र्याउने र बजारमा बिक्री–वितरण गर्ने कार्य रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि अदालतको आदेश विपरित ‘नियोसिया’ ब्रान्डमा केवाईसी गाडी आयात तथा बिक्री हुँदै आएको थियो ।

‘चिनियाँ कम्पनीबाट उत्पादित केवाईसी ब्रान्डका गाडीसँग स्पेसिफिकेसन मिल्ने गाडीहरू निवेदक वादीबाहेक अन्य कम्पनी र व्यक्तिका नामबाट आपूर्ति तथा बिक्री– वितरण नगर्नू नगराउनू,’ अदालतको आदेशमा छ, ‘करार सम्झौता यथास्थितिमा कायम राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५६ बमोजिम यो अन्तरकालीन आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

विवादित गाडीहरू केवाईसी ब्रान्डकै मोडेल, बनावट र फिचर मिल्ने भए पनि नाम परिवर्तन गरी ‘नियोसिया’ तथा ‘नियोसिया स्टार भी ईभी’ नाममा आयात गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यस प्रकरणमा ‘इलेक्ट्रिक ड्रिम्स मोबिलिटी प्रालि’ र त्यसकै सञ्चालकहरूले स्थापना गरेको ‘एम्बर मोटर्स प्रालि’ संलग्न थिए । दुवै कम्पनी एउटै समूहका व्यक्ति सञ्चालकमा रहेकाले अदालतको आदेश छलेर गाडी आयात गरिरहेका थिए ।

अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश आयात इलेक्ट्रिक भ्यान काठमाडौं जिल्ला अदालत केवाईसी  ब्रान्ड बिक्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित