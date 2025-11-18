उच्च मूल्यबाट घट्यो सुनचाँदी

१० पुस, काठमाडौं । उच्च मूल्य रेकर्डबाट सुन र चाँदीको भाउ घटेको छ । बिहीबार सुनको भाउ तोलामा ६ सय रुपैयाँ घटेको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिनका लागि सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ तय गरेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ६८ हजार १ सयमा कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै चाँदीको भाउ प्रतितोला २० रुपैयाँ घटेको छ । अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला ४ हजार ४२० रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । आज अघिल्लो दिन ४ हजार ४०० रुपैयाँ तय भएको छ ।
