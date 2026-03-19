गोरखाको फिलिम–लार्केपास पदमार्गमा आजदेखि ५ दिनसम्म खच्चड हिँडाउन रोक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते ६:२१
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चुमनुब्री गाउँपालिकाको फिलिम–लार्केपास पदमार्गमा वैशाख ८ देखि १२ गतेसम्म खच्चड आवतजावत रोक लगाएको छ।
  • गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले पदमार्गमा ढलान तथा रेलिङ निर्माणका कारण रोक लगाइएको जानकारी दिए ।
  • खच्चड व्यवसायीलाई वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ।

८ वैशाख, गोरखा । उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने फिलिम–लार्केपास पदमार्गमा खच्चड आवतजावत गर्न आजदेखि पाँच दिनसम्म रोक लगाइएको छ । उक्त पदमार्ग स्तरोन्नति भइरहेकाले खच्चड ओहोरदोहोर गर्न/गराउन रोक लगाइएको हो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले गाउँपालिकाको वडा नं ५ राना गाउँस्थित फिलिम–लार्केपास पदमार्गमा ढलान तथा रेलिङ निर्माणका लागि भइरहेकाले आज मङ्गलबार आजदेखि खच्चड हिँडाउन बन्द गरिएको जानकारी दिए ।

‘वैशाख ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म खच्चड आवतजावत गराउनुपरे वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ, पैदलमार्ग स्तरोन्नति सम्पन्न भएलगत्तै पुन: सहज बनाइनेछ’, उनले भने ।

चुमनुब्री गाउँपालिकामा अहिले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्नलगायत निर्माण सामग्रीसमेत खच्चडबाट ढुवानी गराउनुपर्ने बाध्यता छ ।

गाउँपालिकाले खच्चड व्यवसायीलाई पनि पाँच दिनका लागि खच्चड आवतजावत बन्द गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
