गोरखामा सिंगुसले चिलेर १० जना घाइते

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १२ गते २२:१४

१२ वैशाख, गोरखा । गोरखा नगरपालिका–११ रानादी टोलमा सिंगुसले चिल्दा १० जनाभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् । दुई दिनको अन्तरालमा १० जनाभन्दा बढीलाई सिंगुसले चिलेको स्थानीयले बताएका छन् ।

घाइतेमध्ये केही प्रदेश अस्पताल गोरखामा उपचाररत छन् भने केही उपचार पश्चात घर फर्केका छन् । उपचार पश्चात घर फर्केका स्थानीय कुमार अम्गाईका अनुसार उक्त टोलमा अहिले सिंगुस आतंक छ । तेह्रकिलोबाट छेवेटार जाने सडकखण्डमा आउजाउ गर्नेलाई सिंगुसले सामूहीक रुपमा आक्रमण गर्ने गरेको उनले बताए ।

‘मेरै घरमा मसहित तीन जनालाई टोक्यो,’ उनले भने, ‘वरपरका छिमेकीसहित यो बाटो हिड्नेहरुलाई पनि टोकेको छ ।’ बिशेष गरी मोटरसाइकलमा आउजाउ गर्नेलाई सिंगुसले आक्रमण गर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘हिजो एक जनाले स्कुटर चढेर आइरहेको बेला यहाँ आएपछि सिंगुसले टोकेर स्कुटर लडाउनुभएछ, के भयो भनेर हेर्न जाँदा हामीलाई पनि टोक्यो,’ अम्गाईले भने । सो बाटो भएर आउजाउ गर्ने जो केहीलाई समूहमा आएर सिंगुसले आक्रमण गर्ने गरेको उनले बताए ।

सिंगुस आतंकका कारण सो क्षेत्रका स्थानीय त्रसित छन् । घरभित्रै बस्न पनि डरको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरु चिन्तित छन् । ‘कहाँबाट आयो थाहा छैन, गोलो कता छ त्यो पनि पत्ता लागेको छैन,’ अम्गाईले भने । प्रहरीलाई खवर गरेपनि वेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । उक्त समस्याको समाधान गरिदिन उनीहरुले वन कार्यालय एवं प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन् ।

गोरखाको फिलिम–लार्केपास पदमार्गमा आजदेखि ५ दिनसम्म खच्चड हिँडाउन रोक

गोरखामा पहिलो पटक ठाडो भाका प्रतियोगिता हुँदै

गोरखाका सामुदायिक विद्यालयहरु भोलिबाट खुल्ने

गोरखामा लक्जरी हेरिटेज ‘समिट होटल’ बनाउँदै चौधरी ग्रुप

पहिरोले बेनिघाट-आरुघाट-लार्के सडक अवरुद्ध

गोरखाको रामशाहघाट-मनकामना सडकमा ईभी गाडी सञ्चालनमा रोक

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

