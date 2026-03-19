एप्पलका सीईओ टिम कुकले दिए राजीनामा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एप्पलका सीईओ टिम कुकले सेप्टेम्बर १ मा पद त्याग्ने निर्णय गरेका छन् र जोन टर्नसलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने छन्।
- टिम कुकले सन् २०११ देखि एप्पलको नेतृत्व गर्दै कम्पनीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएका थिए र अब कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा रहने छन्।
- जोन टर्नस एप्पलको हार्डवेयर इन्जिनियरिङ प्रमुख हुन् र विगत २५ वर्षदेखि कम्पनीसँग आबद्ध छन्।
काठमाडौं । प्रविधि क्षेत्रको एक अग्रणी कम्पनी एप्पलका सीईओ टिम कुकले पद त्याग्ने निर्णय गरेका छन् । ६५ वर्षीय कुकले सेप्टेम्बर १ मा सीईओको जिम्मेवारी जोन टर्नसलाई हस्तान्तरण गर्ने छन् । त्यसपछि उनी एप्पलमा एक्जीक्युटिभ चेयरम्यान (कार्यकारी अध्यक्ष) का रूपमा रहने बताइएको छ ।
औपचारिक रूपमा उनले पद छोडेपछि जोन टर्नसले एप्पलको नयाँ सीईओको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । जोन टर्नस विगत २५ वर्षदेखि एप्पलसँग आबद्ध छन् । उनी हाल एप्पलको हार्डवेयर इन्जिनियरिङ प्रमुख छन् ।
एप्पलमा यो परिवर्तनलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि टिम कुकले सीईओ पद छोड्न सक्ने चर्चा चलिरहेको थियो । कुकले सन् २०११ देखि कम्पनीको नेतृत्व गर्दै आएका थिए, जतिबेला स्टीव जब्सले स्वास्थ्य समस्याका कारण पद त्यागेका थिए ।
स्टीव जब्सको स्थानमा नेतृत्व सम्हाल्दा कुकका सामु धेरै चुनौती थिए । उनले एप्पललाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँदै कम्पनीलाई सफलताको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गराएको बताइन्छ ।
एप्पलसँग टिम कुकको यात्रा
टिम कुक सन् १९९८ मा एप्पलमा प्रवेश गरेका थिए । त्यतिबेला कम्पनी विभिन्न कठिनाइबाट गुज्रिरहेको थियो । एप्पलका संस्थापक स्टीब जब्सले कुकलाई एप्पलको सञ्चालन टोलीलाई नयाँ दिशामा लैजान नियुक्त गरेका थिए । २४ अगस्ट २०११ मा स्टीब जब्सले पद छोडेपछि टिम कुकले नेतृत्व सम्हालेका थिए ।
सन् २००५ देखि २०११ सम्म उनले कम्पनीको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (चीफ अपरेटिङ अफिसर) का रूपमा काम गरे । यस अवधिमा उनले आइपोड, म्याकबुक, आइफोन र आइप्याडजस्ता उत्पादनहरूको आपूर्ति प्रणालीलाई विश्वस्तरमा सुदृढ बनाए । व्यापक रूपमा उत्पादनहरू सार्वजनिक गर्न सक्नुमा कुकको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
उनका कार्यकालमा एप्पल वाच, एयरपड्स, एम १, एम २, एम३ सिलिकन चिप तथा एप्पल भिजन प्रो जस्ता उत्पादनहरू सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यससँगै एप्पल ३ ट्रिलियन डलर मूल्यांकन पार गर्ने पहिलो कम्पनी बन्न सफल भयो । कुकको नेतृत्वमा आइक्लाउड, एप्पल म्युजिक, एप्पल टिभी प्लस र एप स्टोरजस्ता सेवा व्यवसायहरू पनि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएका छन् ।
