बालेनलाई विश्व ट्रेड युनियन महासंघले भन्यो– ट्रेड युनियन खारेज नगर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विश्व ट्रेड युनियन महासंघ अन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा तथा सहायक क्षेत्रीय संगठनले प्रधानमन्त्री बालेनलाई नेपालका ट्रेड युनियन खारेज नगर्न पत्र लेखेको छ।
- पत्रमा ट्रेड युनियन खारेज गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुने र कामदार अधिकारमा आघात पुग्ने उल्लेख छ।
- महासंघले नेपाल सरकारलाई कामदारको संवैधानिक अधिकार सम्मान गर्न, संवादमार्फत समाधान खोज्न र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड पालना गर्न सुझाव दिएको छ।
८ वैशाख, काठमाडौं । विश्व ट्रेड युनियन महासंघ अन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा तथा सहायक क्षेत्रीय संगठनले नेपालका ट्रेड युनियन खारेज नगर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई आग्रह गरेको छ ।
संगठनले यही वैशाख ६ गते (१९ अप्रिल २०२६) मा प्रधानमन्त्री बालेनलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेर नेपालका ट्रेड युनियन खारेज नगर्न भनेको हो ।
महासंघका महासचिव जोला सापेथाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा यदि ट्रेड युनियन खारेज गरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुने र कामदारहरूको संगठन बनाउने, संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पुग्ने उल्लेख छ ।
महासंघका अनुसार यस्तो निर्णयले सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता कमजोर पार्नुका साथै सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । साथै यसले कामदारहरूको आवाज दबाउने, सस्तो श्रम र कमजोर पारिश्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का सन्धि नम्बर ८७ (संगठन स्वतन्त्रता र अधिकार संरक्षण) र ९८ (संगठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार) को स्मरण गराइएको छ ।
महासंघले नेपाल सरकारलाई कामदारहरूको संवैधानिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियनहरूसँग संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको पालना गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।
यदि त्यसो नभए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर हुने र देशभित्र श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई लेखिएको पत्रमा नेपालका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका कामदारहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारलाई जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ ।
विश्व ट्रेड युनियन महासंघ कस्तो संस्था हो ?
विश्व ट्रेड युनियन महासंघ विश्वभरका श्रमिक र ट्रेड युनियन संगठनहरुको साझा संस्था हो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५मा यसको स्थापना भएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य कामदारहरूको अधिकार संरक्षणका लागि पहल गर्नु हो । यसले श्रम अधिकार, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा वकालत गर्दछ । साथै विभिन्न देशका ट्रेड युनियनहरूबीच सहकार्य र ऐक्यबद्धता जनाउँछ ।
यसले विशेष गरी विकासशील देशहरूका श्रमिक मुद्दामा सक्रिय भूमिका खेल्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम नीति, कामदार अधिकार उल्लंघन, निजीकरण, श्रम शोषणजस्ता विषयमा नियमित आवाज उठाउँछ ।
महासंघका सार्वजनिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यका अलग–अलग अन्तर्राष्ट्रिय शाखा (टीयूआई) हुन्छन् । र, ती शाखाले सदस्य देशका ट्रेड युनियनहरूमार्फत गतिविधि सञ्चालन गर्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन जस्ता निकायमा श्रमिक पक्षको धारणा प्रस्तुत गर्ने काम पनि यही मार्फत् हुने गरेको छ ।
विश्वभर भएका श्रमिक अधिकार उल्लंघनका घटनामा वक्तव्य, विरोधपत्र र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने काम पनि यसले गर्दछ । यसको मुख्यालय ग्रिसको एथेन्समा छ । यसको नेतृत्व सदस्य ट्रेड युनियनहरूको प्रतिनिधित्व हुने कंग्रेसमार्फत लोकतान्त्रिक ढंगले चयन गरिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4