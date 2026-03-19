कांग्रेस एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन : नैनसिंह महर

नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले पार्टीभित्रको एकता नै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते १४:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले पार्टीभित्रको एकता वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भएको बताएका छन्।
  • महरले सरकार दूई तिहाईको दम्ब देखाएर जनताका समस्या प्रति उदासिन भएको र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका अहम भएको उल्लेख गरे।
  • विद्यार्थी संगठनमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध संविधानको बर्खिलाप भएको तर विद्यार्थी राजनीतिमा सुधार आवश्यक रहेको महरले बताए।

८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले पार्टीभित्रको एकता नै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भएको बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित भातृ संगठनका नेताहरु संगको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महरले भने, ‘कांग्रेस एकवद्ध भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। आन्तरिक मतभेदलाई संवादमार्फत समाधान गर्दै पार्टीलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ।’

उनले देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सशक्त र जिम्मेवार कांग्रेस आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पार्टी कमजोर भएमा समग्र लोकतन्त्र नै कमजोर हुने महरको भनाइ थियो ।

‘हाम्रो जिम्मेवारी केवल पार्टीभित्र सीमित छैन, देश र लोकतन्त्रप्रति पनि उत्तिकै छ, सरकार दूई तिहाईको दम्ब देखाएर जनताका दैनिक जनजीवनमा आएका समस्या प्रति उदासिन देखिएको छ। सरकारलाई जनता प्रति जिम्मेवार बनाउन पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले अहम भूमिका खेल्ने बेला आएको छ, उनले भने।

अहिले विद्यार्थी संगठन माथि सरकारले लगाउने प्रतिबन्ध नेपालको संविधानको बर्खिलाप भएको तर विद्यार्थी राजनीतिभित्र अत्यधिक सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँदै महरले युवाहरूलाई पार्टीको मुख्य शक्तिको रूपमा उल्लेख गर्दै उनीहरूको सक्रिय सहभागिताबिना पार्टीको भविष्य सुदृढ नहुने धारणा राखे।

उनले अवसर, नेतृत्व विकास र नीतिगत सहभागितामार्फत युवाहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

महरले सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टीको सामूहिक हितमा लाग्न आह्वान गरे । ‘हामी सबै एकजुट भयौं भने मात्रै कांग्रेसलाई अझ बलियो र देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं,’ उनलले भने।

पुराना कार्यशैलीलाई विघटन गरेर पार्टी पुनर्निमाणको बेला आएको छ : महर

प्रतिशोधले देश जलाउने मात्रै हो : नैनसिंह महर

प्रधानमन्त्रीसँग महरको माग- निर्वाचन प्रहरीलाई खाली हात घर नफर्काऊ

३४ वर्षपछि डडेलधुरामा फेरिए कांग्रेस उम्मेदवार, देउवाको ठाउँमा नैनसिंह महर

बन्दसत्रले के एक्सन गर्छ, त्यसको रियाक्सन पार्टी कार्यालयले दिन्छ : नैनसिंह महर

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै रिट दिने निर्णय पार्टीले गरेको छैन : नैनसिंह महर

सिफारिस

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

