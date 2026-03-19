+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जनता तर्साएर घर भत्काउनु अमानवीय कार्य हो : नैनसिंह महर

नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले जनता तर्साएर घर भत्काउने अमानवीय कार्य सरकारले रोक्नु पर्ने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २५ गते १४:११

२५ वैशाख, डडेल्धुरा । नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले जनता तर्साएर घर भत्काउने अमानवीय कार्य सरकारले रोक्नु पर्ने बताएका छन् ।

नेपाल प्रेस युनियन डडेल्धुराले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले देशका लागि जमिन र जनता उत्तिकै आवश्यक भए पनि सरकार जनजीविकाप्रति गैह्रसंवेनशील देखिन थालेको बताए ।

नेता महरले संसद् अधिवेशनबाट भागेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने कुराले संसद्को सर्वोच्चतामाथि सरकारले धावा बोल्न खोजेको आरोप लगाए ।

शक्ति सन्तुलनको अवधारणाविपरित कार्यपालिकाबाट न्यायालयको परम्परा र स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खेलको सुरूवात भएको महरको भनाइ थियो ।

पार्टीको आन्तरिक राजनीतिबारे सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा महरले आफू गुटबन्दीभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध, गतिशील र रूपान्तरित कांग्रेस निर्माणको पक्षमा रहेको बताए ।

उनले अबको कांग्रेस लोकतन्त्र, संसदीय सर्वोच्चता र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षामा थप खरो रूपमा उत्रिनुपर्ने बताए ।

नैनसिंह महर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन : नैनसिंह महर

कांग्रेस एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन : नैनसिंह महर
पुराना कार्यशैलीलाई विघटन गरेर पार्टी पुनर्निमाणको बेला आएको छ : महर

पुराना कार्यशैलीलाई विघटन गरेर पार्टी पुनर्निमाणको बेला आएको छ : महर
प्रतिशोधले देश जलाउने मात्रै हो : नैनसिंह महर

प्रतिशोधले देश जलाउने मात्रै हो : नैनसिंह महर
प्रधानमन्त्रीसँग महरको माग- निर्वाचन प्रहरीलाई खाली हात घर नफर्काऊ

प्रधानमन्त्रीसँग महरको माग- निर्वाचन प्रहरीलाई खाली हात घर नफर्काऊ
३४ वर्षपछि डडेलधुरामा फेरिए कांग्रेस उम्मेदवार, देउवाको ठाउँमा नैनसिंह महर

३४ वर्षपछि डडेलधुरामा फेरिए कांग्रेस उम्मेदवार, देउवाको ठाउँमा नैनसिंह महर
बन्दसत्रले के एक्सन गर्छ, त्यसको रियाक्सन पार्टी कार्यालयले दिन्छ : नैनसिंह महर

बन्दसत्रले के एक्सन गर्छ, त्यसको रियाक्सन पार्टी कार्यालयले दिन्छ : नैनसिंह महर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’
राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल
प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?
हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?

हर्क साम्पाङ बोल्दा अरू कहाँ थिए ?
जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने

जेनजी आन्दोलन अध्ययन समिति : सुरक्षा निकायको कारबाहीबारे प्रमाण दाँजेर प्रतिवेदन बनाउने
पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

पश्चिम एशिया युद्ध : भान्सामा मात्र होइन, औषधि र खानेपानीसम्म असर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories
८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

८ संकेत, जुन स्तन क्यान्सर हुँदा देखिनसक्छ

8 Stories
मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

मेट गाला २०२६ : सेलिब्रेटी जो अनौठो फेसनले मिडियामा छाए

6 Stories
५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

५ संकेत : सापटी लगेको पैसा फिर्ता नगर्ने मनसाय भएकाले देखाउन सक्छन्

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित