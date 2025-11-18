३४ वर्षपछि डडेलधुरामा फेरिए कांग्रेस उम्मेदवार, देउवाको ठाउँमा नैनसिंह महर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- डडेलधुरामा कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नलड्ने भएपछि नैनसिंह महरलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
- कांग्रेस संसदीय बोर्डको बैठकले महरलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो।
- २०४८ सालदेखि डडेलधुरामा कांग्रेसको उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा मात्रै थिए, ३४ वर्षपछि उम्मेदवार परिवर्तन भएको छ।
६ माघ, काठमाडौं । डडेलधुरामा कांग्रेसका नैनसिंह महर उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसपटकबाट चुनाव नलड्ने भएपछि महरले टिकट पाएका हुन् । कांग्रेस संसदीय बोर्डको बैठकले उनलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।
महर कांग्रेसमा देउवा पक्षकै नेता हुन् । महर नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी निरवर्तमान केन्द्रीय सदस्य पनि हुन् ।
२०४८ साल देखि डडेलधुरामा कांग्रेसको एउटै उम्मेदवार शेरबहादुर देउवा रहँदै आएका थिए । उनले सबै निर्वाचन जित्दै आएका थिए । ३४ वर्षपछि डडेलधुरामा कांग्रेसका उम्मेदवार बदलिएका हुन् ।
