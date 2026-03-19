गतिशील सहकारीका अध्यक्ष ललितपुरबाट पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गतिशील सहकारीका अध्यक्ष बलराम पाठकलाई इमाडोलबाट पक्राउ गरिएको छ।
- पाठकमाथि बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोप छ।
- जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
८ वैशाख, काठमाडौं । गतिशील सहकारीका अध्यक्ष बलराम पाठक पक्राउ परेका छन् ।
पाठकलाई इमाडोलबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी तथा प्रवक्ता गौतम मिश्रले बताए ।
यो सहकारीले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको आरोप छ । यो विषयमा परिसर ललितपुरले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
