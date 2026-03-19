र्‍यानसमवेयर आक्रमणबाट कसरी जोगिने ? मन्त्रालयको यस्तो सुझाव

२०८३ वैशाख ८ गते १७:३३
सांकेतिक तस्बिर ।

अहिलेको डिजिटल युगमा साइबर आक्रमण बढ्दो क्रममा छ । प्रयोगकर्ताको डेटा चोर्न फरक-फरक तरिका अपनाइने गरिन्छ । ती मध्येको र्‍यानसमवेयर एक हो । तर, यसबाट बच्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले सार्वजनिक रूपमा सुरक्षा उपाय सार्वजनिक गरेको छ ।

केन्द्रका अनुसार र्‍यानसमवेयर भनेको एक प्रकारको हानिकारक सफ्टवेयर हो । यसले प्रयोगकर्ताको फाइल वा सिस्टमलाई लक वा इन्क्रिप्ट गरी खोल्नै नदिने वा खुले पनि प्रयोग गर्न नसकिने बनाउँछ । त्यसपछि फाइल वा सिस्टममा पुनः पहुँच प्राप्त गर्नका लागि फिरौती माग्ने गर्छ ।

यसबाट निम्न समस्या निम्तिन सक्छन्:

– महत्वपूर्ण डाटा, फाइल, कागजात वा पूरै उपकरणमा पहुँच रोकिन सक्छ ।

– तपाईंको संस्था/निकायले प्रदान गरेका सेवाहरू अवरुद्ध हुन सक्छ ।

– तपाईंको महत्वपूर्ण र संवेदनशील डेटा/सूचना चोरी वा लिक हुन सक्ने भएकाले गोपनीयता सम्बन्धी जोखिम हुन सक्छ ।

– तपाईंको डेटा/सूचना अनलक वा पुन:प्राप्तिका लागि फिरौती माग्ने हुँदा आर्थिक नोक्सानी हुन सक्दछ ।

के गर्दा हामी यो आक्रमणमा पर्न सक्छौं

– इमेलहरुमा रहेका शंकास्पद अट्याचमेन्टहरू (पीडीएफ, वर्ड आदि) खोल्दा

– सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस वा इमेलमार्फत आउने नक्कली वेबसाइट र शंकास्पद लिङ्कमा क्लिक गर्दा

-असुरक्षित स्रोतहरुबाट .exe/.apk फाइलहरू डाउनलोड गर्दा

‍- मालवेयरहरू लुकेर बसेको हुन सक्ने हुँदा चोरीका सफ्टवेयरहरु प्रयोग गर्दा

– अपरेटिङ सिस्टम लगायत प्रयोग गरिएका सफ्टवेयरहरू नियमित अपडेट नगर्दा

– एन्टिभाइरस लगायत उपयुक्त सुरक्षा प्रणाली नहुँदा

– असुरक्षित नेटवर्क र यूएसबी/एक्सटर्नल डिभाइस प्रयोग गर्दा

यसबाट जोगिन के गर्ने ?

– अपरिचित व्यक्ति वा स्रोतबाट प्राप्त इमेलहरूमा रहेका शंकास्पद लिंक अथवा अट्याचमेन्ट खोल्नुअघि आधिकारिकता सुनिश्चित गर्ने

-.exe/.apk जस्ता एक्ज्युटेबल फाइल वा सफ्टवयरहरू डाउनलोड गर्दा गुगल प्ले स्टोर/एप स्टोर/माइक्रोसफ्ट स्टोर अथवा सम्बन्धित सफ्टवेयरको आधिकारिक वेबसाइट मात्र प्रयोग गर्ने

– क्य्राक्ड अथवा पाइरेटेड लगायत अनधिकृत सफ्टवेयरहरू प्रयोग नगर्ने । सिस्टमलाई नियमित रूपमा अपडेट गर्न् । एन्टिभाइरस लगायत उपयुक्त सुरक्षा प्रणालीको प्रबन्ध मिलाउने

– डेटाको नियमित व्याकअप गर्ने । व्याकअपलाई क्लाउड र अफलाइन स्टोरेजमा समेत सुरक्षित गर्ने

– नेटवर्कको सुरक्षा बलियो बनाउने

– यूएसबी/एक्सटर्नल डिभाइस मालवेयर नभएको सुनिश्चित गरी सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्न

तर, यति सतर्कता अपनाएर पनि कहिलेकाहीँ आक्रमण हुन सक्छ ।

यदि त्यस्तो भइहाले के गर्ने ?

– र्‍यानसमवेयर लागेको शंका लागेमा सो मालवेयर अन्य उपकरणहरूमा फैलन नदिन तुरुन्तै उक्त उपकरणलाई इन्टरनेट/इन्ट्रानेटबाट अलग गर्ने

– इमेल, सिस्टम लगइन आदिको पासवर्ड तुरुन्त परिवर्तन गर्ने

– आक्रमणकारीले माग गरेको रकम तुरुन्त नतिर्ने । रकम तिरेपछि पनि डेटा फिर्ता हुने सुनिश्चित हुँदैन ।

– ब्याकअपबाट सिस्टम रिस्टोर गर्न प्रयास गर्ने ।

– घटनाको विस्तृत विवरणसहित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा रिपोर्ट गर्ने र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा समेत जानकारी गराउने।

– र्‍यानसम नोट, स्क्रिन मेसेज, लग फाइल लगायतका प्रमाणहरू सुरक्षित राख्ने

र्‍यानसमवेयर
सम्बन्धित खबर

संसद् चलेको बेला प्रधानमन्त्री बालेनले प्रत्येक महिना संसद्‌मा बोल्नुपर्ने

संसद् चलेको बेला प्रधानमन्त्री बालेनले प्रत्येक महिना संसद्‌मा बोल्नुपर्ने
नासुको खातामा सवा ४ करोड घुस

नासुको खातामा सवा ४ करोड घुस
भारतमा राहुल गान्धी र कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षले डिलिमिटेशन विधेयक कसरी फेल गराए ? 

भारतमा राहुल गान्धी र कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षले डिलिमिटेशन विधेयक कसरी फेल गराए ? 
अब संसद‍्‍को प्रत्येक बैठकमा प्रश्नोत्तर

अब संसद‍्‍को प्रत्येक बैठकमा प्रश्नोत्तर
संसद्‍मा तोडफोड गरिए तोडफोड गर्ने सांसदबाटै क्षतिपूर्ति भराइने

संसद्‍मा तोडफोड गरिए तोडफोड गर्ने सांसदबाटै क्षतिपूर्ति भराइने
अमेरिका र इरान दुवै युद्धका लागि पुनः तयार, शान्ति वार्ता अन्योलमा

अमेरिका र इरान दुवै युद्धका लागि पुनः तयार, शान्ति वार्ता अन्योलमा

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल
मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो
गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट
पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

