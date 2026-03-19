Nepal

129/2 (15.5)
UAE va Nepal vs

UAE

128/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal win by 8 wickets

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

अन्तिम समयसम्म आईजीपी बढुवा नगरी राख्नु भनेको सरकारले नै वैधानिक रूपमा चलखेलको बाटो खुला गरेको रूपमा बुझ्नुपर्ने प्रहरी प्रशासनबारेका जानकार पूर्वएसपी रवीन्द्रनाथ रेग्मी बताउँछन् ।

नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८३ वैशाख ८ गते २१:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल १८ वैशाख २०७९ मा आईजीपी बनेका थिए र अब १० दिनपछि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्।
  • सरकारले आईजीपीको नयाँ नियुक्तिका लागि तीन एआईजीमध्येबाट निर्णय गर्न बाँकी राखेको छ, जसमा एआईजी नारायणदत्त पौडेल मुख्य दाबेदार छन्।
  • पूर्वआईजीपीहरूले सरकारको विलम्ब र अन्तिम समयमा बढुवामा चलखेल हुने शैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

८ वैशाख, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रमुख आईजीपी (सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक) राजु अर्याल अबको १० दिनपछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार उनी आईजीपीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् । उनी १८ वैशाख २०७९ मा सशस्त्र प्रहरीको सर्वोच्च पद आईजीपीमा बढुवा भएका थिए ।

२०५४ सालमा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टरबाट सेवा सुरु गरेका अर्याल सशस्त्र प्रहरी गठन भएपछि स्थानान्तरण भएर सशस्त्रमा आएका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि रहे पनि उनी आईजीपीको चार वर्षे कार्यकालका कारण २ वर्षअघि अर्थात् २८ वर्षे सेवा अवधिमै अवकाशमा जाने भएका हुन् ।

उनी अवकाशमा जान १० दिन बाँकी छँदासमेत सरकारले सशस्त्र प्रहरीको अब बन्ने आईजीपीको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरीमा बलमा तीन जना एआईजीको दरबन्दी छ । यिनै तीन एआईजीमध्येबाट एक जना आईजीपी बन्ने छन् । त्यसमाथि पनि आईजीपीको मुख्य दाबेदारको रूपमा एआईजी नारायणदत्त पौडेल छन् ।

मानव स्रोत विकास विभागका प्रमुखको रूपमा रहेका एआईजी पौडेल सिनियर र बरियताको हिसाबले अघि छन् ।

पौडेल बाहेक वंशी दाहाल र गणेश ठाडा मगर पनि एआईजी छन् । दाहाल सीमा सुरक्षा विभागमा छन् । ठाडा मगर भने कार्य विभागमा छन् ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार एआईजी र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट सरकारले एक जनालाई आईजीपी बनाउन सक्ने उल्लेख छ । जसअनुसार जुनियर भए पनि दाहाल र ठाडा मगरलाई पनि प्रतिस्पर्धी बन्न भने नियमावलीले रोकेको छैन ।

आईजीपी दाबेदारको मुख्य दाबेदार रहेका पौडेल ६ जेठ २०७९ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । राजु अर्याल आईजीपी बनेपछि एआईजीको रिक्त पदमा पौडेललाई बढुवा गरिएको थियो ।

आईजीपीको दोस्रो दाबेदारका रूपमा रहेका दाहाल भने पौडेलभन्दा करिब ५ महिनापछि मात्रै एआईजीमा बढुवा भएका थिए । दाहाललाई सरकारले २८ असोज २०७९ मा एआईजीमा बढुवा गरेको थियो ।

मुख्य दाबेदार दुई एआईजी र त्यसमा पनि एक एआईजी पाँच महिना सिनियर हुँदासमेत सरकारले आईजीपी बढुवामा विलम्ब गरेको छ । सरकारको यही शैलीका कारण बढुवाका लागि अन्तिम समयसम्म चलखेल हुने देखिन्छ ।

दाहाललाई एआईजीपी बनाउन त्यतिबेला सरकारले सीमा सुरक्षा विभागमा एक एआईजीको दरबन्दीसमेत सिर्जना गरेको थियो ।

प्रतिस्पर्धाको तेस्रो नम्बरमा रहेका ठाडा मगर भने उनीहरूभन्दा करिब २ वर्ष जुनियर हुन् । उनी २ असार २०८२ मा मात्रै एआईजीमा बढुवा भएका थिए । भर्ना प्रक्रियामा पनि ठाडा मगर दुई वर्ष नै जुनियर हुन् । उनी २०५६ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए ।

उनीहरूभन्दा दुई वर्ष जुनियर भएकाले ठाडा मगरको अहिले नै आईजीपी बन्ने सम्भावना कम छ । पौडेल र दाहाल जो आईजीपी भए पनि ठाडा मगरको आईजीपी हुने सम्भावना भने कायमै रहन्छ ।

मुख्य दाबेदार रहेका पौडेल र दाहाल जो आईजीपी भए पनि उनीहरू १८ चैत २०८४ मा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् ।

मुख्य दाबेदार दुई एआईजी र त्यसमा पनि एक एआईजी पाँच महिना सिनियर हुँदासमेत सरकारले आईजीपी बढुवामा विलम्ब गरेको छ । सरकारको यही शैलीका कारण बढुवाका लागि अन्तिम समयसम्म चलखेल हुने देखिन्छ ।

अन्तिम समयसम्म आईजीपी बढुवा नगरी राख्नु भनेको सरकारले नै वैधानिक रूपमा चलखेलको बाटो खुला गरेको रूपमा बुझ्नुपर्ने प्रहरी प्रशासनबारेका जानकार पूर्वएसपी रवीन्द्रनाथ रेग्मी बताउँछन् ।

‘अवकाशमा जानुभन्दा करिब एक महिनाअघि नै आईजीपीमा बढुवा गर्दा चलखेल कम हुन्छ । तर यहाँ सरकारले नै चलेखलको बाटो खोलिदिएर बार्गेनिङ, मोलमोलाइ गर भनेर छाडिदिए जस्तो अन्तिम मिनेटसम्म बढुवा नगरी राख्ने चलन देखिन्छ,’ पूर्वएसपी रेग्मी भन्छन् ।

मोतीलाल बोहरा आईजीपी (२०४९–२०५३) हुँदासम्म करिब एक महिनाअघि नै आईजीपीमा बढुवा गर्ने चलन थियो । एक महिनाअघि नै सरकारले आईजीपी कसलाई बनाउने भनेर टुंगो लगाउने गर्थ्यो । त्यसपछि बहालवाला आईजीपी बिदामा बस्ने चलन थियो ।

एक महिनापछि हुने आईजीपीले कायम मुकामय भएर काम कारबाही सञ्चालन गर्थे । यो बीचमा बिदामा बसेका आईजीपीसँग समन्वय र सूचना आदानप्रदान हुने, समस्या हलका लागि सामूहिक प्रयत्न हुन्थ्यो । नयाँ आईजीपीले काम सिक्ने अवसर पनि पाउँथे ।

अवकाशका दिन दुई आईजीपीको सँगै बिदाइ र स्वागत हुन्थ्यो । अवकाशमा जाने आईजीपीले बन्दै गरेका आईजीपीलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिन्थे । दुवै आईजीपी दर्ज्यानी चिह्न लगाएर सँगै बस्थे र मन्तव्य दिन्थे ।

तर, २०४९ सालदेखि भने यो परम्परा तोडियो । प्रहरीमा २०४९ सालसम्म सेवा अवधि तोकिएको थिएन । प्रहरी नियमावली २०१५, प्रहरी नियमावली २०३३ र प्रहरी नियमावली २०४९ मा ३० वर्षे सेवा अवधि थिएन । अनिवार्य अवकाशका लागि उमेर हद र पदावधि मात्र तोकिएको थियो ।

२०४९ मा मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा ३० वर्ष सेवा अवधि राखेर त्यतिबेला प्रहरी प्रमुख रत्नशमशेर जबरालाई हटाइयो । अनि मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाइयो । अवकाशमा जाने आईजीपीले फुली लगाउने परम्परा तोडेर देउवाले बोहरालाई आईजीपीको फुली लगाइदिए ।

पछि उनै बोहरोको कार्यकाल लम्ब्याउन २ वर्ष थप गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरियो । सोही आधारमा २०४९ देखि २०५३ सम्म आईजीपी भए । त्यसपछि अच्युत कृष्ण खरेल आईजीपी भए । खरेललाई बोहराले नै आईजीपीको फुली लगाइदिए ।

एक्लो प्रतिस्पर्धी हुँदासमेत सरकारले अन्तिम समयसम्म आईजीपी बढुवा नगरी प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर पार्ने, गलाउने र आफ्नो एसम्यान बनाएपछि मात्रै नियुक्त गर्ने शैली देखिएको एक पूर्वआईजीपी बताउँछन् ।

आईजीपी बनेको ३६औं दिनमै खरेललाई हटाएर तत्कालीन सरकारले धु्रवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनायो । अनि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानलाई आईजीपीको फुली लगाइदिए । त्यसपछि आईजीपीलाई फुली लगाउने परम्परामा गृहसचिवकहाँ पुर्‍याइयो । अहिले नवनियुक्त आईजीपीलाई गृहसचिवले फुली लगाउने परम्परा छ ।

अनि, एक महिनाअघि नै आईजीपीमा बढुवा गर्ने र बिदा बस्ने परम्परासमेत हटेको छ । हालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल आफैं अहिले बिदा बस्न खोजिरहेका छन् । तर उनको बिदा गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने संकेत देखाएको छैन ।

अन्तिम समयसम्म आईजीपी पनि बिदामा नबस्ने र आईजीपी को हुने भन्ने टुंगो नलाग्दा चलखेल हुने गरेको प्रष्टै देखिन्छ ।

एक्लो प्रतिस्पर्धी हुँदासमेत सरकारले अन्तिम समयसम्म आईजीपी बढुवा नगरी प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर पार्ने, गलाउने र आफ्नो एसम्यान बनाएपछि मात्रै नियुक्त गर्ने शैली देखिएको एक पूर्वआईजीपी बताउँछन् ।

‘प्रतिस्पर्धीलाई विभिन्न सूत्रमार्फत भेटघाट र चाकडी गर्न बाध्य पार्ने र अन्तिम समयमा आईजीपी बनाउने परिपाटी देखिन्छ,’ ती पूर्वआईजीपी भन्छन् ।

नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

जेनजी विद्रोहको स्वरमा 'बफिन्स ९८' ले ल्यायो 'हाम्रो आवाज, नयाँ नेपाल'

जेनजी विद्रोहको स्वरमा ‘बफिन्स ९८’ ले ल्यायो ‘हाम्रो आवाज, नयाँ नेपाल’
हतारमा श्रममन्त्री हटाएथे प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा चुप

हतारमा श्रममन्त्री हटाएथे प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा चुप
करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
धितोपत्र बोर्ड रिपोर्ट : सस्तोमा किनेका डिबेन्चर महँगोमा पब्लिक कम्पनीलाई भिडाइन्थ्यो

धितोपत्र बोर्ड रिपोर्ट : सस्तोमा किनेका डिबेन्चर महँगोमा पब्लिक कम्पनीलाई भिडाइन्थ्यो
अमृत झाको रिहाइबारे झुट बोले परराष्ट्रमन्त्रीले

अमृत झाको रिहाइबारे झुट बोले परराष्ट्रमन्त्रीले
कवि शर्माको 'पोइटिक डायस्पोरा' कविता संग्रहमाथि विमर्श

कवि शर्माको ‘पोइटिक डायस्पोरा’ कविता संग्रहमाथि विमर्श

