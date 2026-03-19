प्रचण्ड र गगनबीच भेटवार्ता

८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ ।
प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालका अनुसार, उनीहरूबीच मंगलबार दिउँसो मानभवनस्थित प्रचण्ड निवासमा भेटवार्ता भएको हो ।
‘चुनावपछिको पहिलो भेट हो । समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो,’ दाहालले भनिन् ।
भेटवार्तामा सामान्य कुराकानी मात्रै भएको बताइएको छ ।
‘सामान्य कुराकानी मात्रै भएको हो । कुनै निश्चित छलफल भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
