जेनजी विद्रोहको स्वरमा ‘बफिन्स ९८’ ले ल्यायो ‘हाम्रो आवाज, नयाँ नेपाल’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पोखरेली सांगीतिक समूह ‘बफिन्स ९८’ ले जेन-जी पुस्ताको आन्दोलन र विद्रोहलाई समेटेर नयाँ गीत ‘हाम्रो आवाज : नयाँ नेपाल’ सार्वजनिक गरेको छ।
- गीतले २०८२ साल भाद्र २३ गतेका युवाको सडक संघर्ष र दमनलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
- गीतले भ्रष्टाचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धविरुद्धको युवाको आवाजलाई मुख्य विषय बनाएको छ।
काठमाडौं । पोखरेली सांगीतिक समूह ‘बफिन्स ९८’ ले जेन-जी पुस्ताको आन्दोलन र विद्रोहलाई समेटेर आफ्नो नयाँ सांगीतिक कोसेली ‘हाम्रो आवाज : नयाँ नेपाल’ दर्शक तथा श्रोतामाझ ल्याएको छ ।
यस म्युजिक भिडियोले २०८२ साल भाद्र २३ गते देशैभरका युवाले परिवर्तनको लागि उठाएको बुलन्द आवाज र सडक संघर्षलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ ।
भ्रष्टाचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धलगायतका सरकारी कदमको विरोधमा उत्रिएका युवाको कथालाई यस गीतले मुख्य विषयवस्तु बनाएको छ ।
सरकारले नागरिकका असन्तुष्टिलाई नजरअन्दाज गरेपछि स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आएका जेन-जेड पुस्तामाथि भएको निर्मम दमन, अन्धाधुन्द गोली प्रहार र त्यसबाट दर्जनौं युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको तथा घाइते भएको कारुणिक यथार्थलाई गीतको पृष्ठभूमिमा उनिएको छ ।
‘म काठमाडौंको धूलोमा लुकेको चिठी हुँ, त्यो चिठी जो कहिल्यै पढिएन’ जस्ता मार्मिक शब्दमार्फत राज्यसत्ताले नसुनेको युवाहरूको क्रन्दन र नयाँ नेपालको सुस्पष्ट परिकल्पनालाई कलात्मक ढंगले उजागर गरिएको छ ।
दुई दशकदेखि प्रवासमा रहेर पसिना बगाइरहेका गायक सञ्जीव गुरुङको शब्द तथा स्वर रहेको यस गीतले युवालाई आफ्नै माटोमा फर्किएर देश निर्माणमा जुट्न आह्वान गरेको छ ।
यसअघि पनि ‘हाम्रो देश नेपाल’, ‘म मरे पनि’, ‘रुँदै छ कर्णाली भूमि’, ‘जब घामको पहिलो झुल्का’ र ‘बरबरी आँसु’ जस्ता दर्जनौं कालजयी देशभक्तिपूर्ण र सामाजिक चेतका गीत पस्किसकेको यस समूहले देश परिवर्तनको अपरिहार्यतालाई पुनः एकपटक सांगीतिक धूनमार्फत प्रस्ट्याएको छ ।
गीतको संगीत संयोजन गायक गुरुङ र सुमन तामाङले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् भने पोखरास्थित एपोस्टल रेकर्डिङ स्टुडियोमा सुमन तामाङले नै यसको ध्वनि मिश्रण गरेका हुन् ।
म्युजिक भिडियो पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण र सान्दर्भिक बनेको छ । जेन-जी आन्दोलनमा देखिएको युवा उभार, कलाकारले कलामार्फत जनाएको ऐक्यबद्धताका साथै हिमाल, पहाड र तराईका आम नेपालीको श्रम र जीवनशैलीलाई भिडियोमा आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।
ब्यान्डकै बेस गिटारिस्ट तथा दुई दशकदेखि वृत्तचित्र निर्माण एवं स्वतन्त्र फोटो पत्रकारितामा सक्रिय जीवन भाइले आफ्नो लेन्समा कैद गरेका समग्र नेपालका दृश्यलाई यस भिडियोमा सजाएका छन् । भिडियोको निर्देशन र सम्पादनको जिम्मेवारी पनि उनैले निर्वाह गरेका छन् ।
‘हाम्रो आवाज-नयाँ नेपाल’ केवल एउटा सांगीतिक प्रस्तुति मात्र नभएर जेन-जी आन्दोलनका अमर सहिद, घाइते र तिनका परिवारप्रतिको भावपूर्ण सम्मान भएको ब्यान्डले जनाएको छ । सुशासन, सकारात्मक परिवर्तन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको सपना बोक्ने सम्पूर्ण नेपाली युवाप्रति यो सांगीतिक सिर्जना समर्पित गरिएको छ ।
