+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

जेनजी विद्रोहको स्वरमा ‘बफिन्स ९८’ ले ल्यायो ‘हाम्रो आवाज, नयाँ नेपाल’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ८ गते २१:२३
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पोखरेली सांगीतिक समूह ‘बफिन्स ९८’ ले जेन-जी पुस्ताको आन्दोलन र विद्रोहलाई समेटेर नयाँ गीत ‘हाम्रो आवाज : नयाँ नेपाल’ सार्वजनिक गरेको छ।
  • गीतले २०८२ साल भाद्र २३ गतेका युवाको सडक संघर्ष र दमनलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
  • गीतले भ्रष्टाचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धविरुद्धको युवाको आवाजलाई मुख्य विषय बनाएको छ।

काठमाडौं । पोखरेली सांगीतिक समूह ‘बफिन्स ९८’ ले जेन-जी पुस्ताको आन्दोलन र विद्रोहलाई समेटेर आफ्नो नयाँ सांगीतिक कोसेली ‘हाम्रो आवाज : नयाँ नेपाल’ दर्शक तथा श्रोतामाझ ल्याएको छ ।

यस म्युजिक भिडियोले २०८२ साल भाद्र २३ गते देशैभरका युवाले परिवर्तनको लागि उठाएको बुलन्द आवाज र सडक संघर्षलाई जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ ।

भ्रष्टाचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धलगायतका सरकारी कदमको विरोधमा उत्रिएका युवाको कथालाई यस गीतले मुख्य विषयवस्तु बनाएको छ ।

सरकारले नागरिकका असन्तुष्टिलाई नजरअन्दाज गरेपछि स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आएका जेन-जेड पुस्तामाथि भएको निर्मम दमन, अन्धाधुन्द गोली प्रहार र त्यसबाट दर्जनौं युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको तथा घाइते भएको कारुणिक यथार्थलाई गीतको पृष्ठभूमिमा उनिएको छ ।

‘म काठमाडौंको धूलोमा लुकेको चिठी हुँ, त्यो चिठी जो कहिल्यै पढिएन’ जस्ता मार्मिक शब्दमार्फत राज्यसत्ताले नसुनेको युवाहरूको क्रन्दन र नयाँ नेपालको सुस्पष्ट परिकल्पनालाई कलात्मक ढंगले उजागर गरिएको छ ।

दुई दशकदेखि प्रवासमा रहेर पसिना बगाइरहेका गायक सञ्जीव गुरुङको शब्द तथा स्वर रहेको यस गीतले युवालाई आफ्नै माटोमा फर्किएर देश निर्माणमा जुट्न आह्वान गरेको छ ।

यसअघि पनि ‘हाम्रो देश नेपाल’, ‘म मरे पनि’, ‘रुँदै छ कर्णाली भूमि’, ‘जब घामको पहिलो झुल्का’ र ‘बरबरी आँसु’ जस्ता दर्जनौं कालजयी देशभक्तिपूर्ण र सामाजिक चेतका गीत पस्किसकेको यस समूहले देश परिवर्तनको अपरिहार्यतालाई पुनः एकपटक सांगीतिक धूनमार्फत प्रस्ट्याएको छ ।

गीतको संगीत संयोजन गायक गुरुङ र सुमन तामाङले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् भने पोखरास्थित एपोस्टल रेकर्डिङ स्टुडियोमा सुमन तामाङले नै यसको ध्वनि मिश्रण गरेका हुन् ।

म्युजिक भिडियो पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण र सान्दर्भिक बनेको छ । जेन-जी आन्दोलनमा देखिएको युवा उभार, कलाकारले कलामार्फत जनाएको ऐक्यबद्धताका साथै हिमाल, पहाड र तराईका आम नेपालीको श्रम र जीवनशैलीलाई भिडियोमा आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।

ब्यान्डकै बेस गिटारिस्ट तथा दुई दशकदेखि वृत्तचित्र निर्माण एवं स्वतन्त्र फोटो पत्रकारितामा सक्रिय जीवन भाइले आफ्नो लेन्समा कैद गरेका समग्र नेपालका दृश्यलाई यस भिडियोमा सजाएका छन् । भिडियोको निर्देशन र सम्पादनको जिम्मेवारी पनि उनैले निर्वाह गरेका छन् ।

‘हाम्रो आवाज-नयाँ नेपाल’ केवल एउटा सांगीतिक प्रस्तुति मात्र नभएर जेन-जी आन्दोलनका अमर सहिद, घाइते र तिनका परिवारप्रतिको भावपूर्ण सम्मान भएको ब्यान्डले जनाएको छ । सुशासन, सकारात्मक परिवर्तन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको सपना बोक्ने सम्पूर्ण नेपाली युवाप्रति यो सांगीतिक सिर्जना समर्पित गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हतारमा श्रममन्त्री हटाएथे प्रधानमन्त्रीले, गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा चुप

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

धितोपत्र बोर्ड रिपोर्ट : सस्तोमा किनेका डिबेन्चर महँगोमा पब्लिक कम्पनीलाई भिडाइन्थ्यो

अमृत झाको रिहाइबारे झुट बोले परराष्ट्रमन्त्रीले

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

कवि शर्माको 'पोइटिक डायस्पोरा' कविता संग्रहमाथि विमर्श

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित