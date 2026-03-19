रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ आज गाबहालबाट मंगलबजार पुर्‍याइने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १२:०५

  • ललितपुरको रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा अन्तर्गत आज गाबहालबाट मंगलबजारसम्म रथ तानिँदैछ।
  • मत्स्येन्द्रनाथको दर्शन र आशीर्वाद लिन भक्तजनहरुको भीड लागेको छ।
  • परम्पराअनुसार आज दिनभरि गाबहालमा जात्रा मनाउने र पूजा हुने गर्दछ।

९ वैशाख, काठमाडौं । ललितपुरको प्रसिद्ध रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा अन्तर्गत आज गाबहालबाट मंगलबजारसम्म रथ तानिँदैछ । वर्षा र सहकालका देवता मानिने मत्स्येन्द्रनाथको दर्शन र आशीर्वाद लिन भक्तजनहरुको भीड लागेको छ ।

मंगलबार पुल्चोकबाट रथ तानेर गाबहाल पुर्‍याइएको थियो ।

परम्पराअनुसार आज दिनभरि गाबहालमा जात्रा मनाउने र पूजा हुने गर्दछ । अपराह्न रथलाई मंगलबजारतर्फ तान्ने कार्यक्रम छ । आज मंगलबजार पुर्‍याइएपछि रथलाई केही दिन त्यहीँ राखिने र त्यसपछि अन्य गन्तव्यहरुमा लैजाने परम्परा छ ।

पाटनको प्रसिद्ध यो रथयात्रा नेपालकै लामो जात्रा मध्ये एक हो । उपत्यकामा वर्षा गराउनका लागि मत्स्येन्द्रनाथलाई पुजिने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ ।

रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा विवाद चर्किँदै, अध्यक्षलाई सोधियो स्पष्टीकरण

अमेरिकाले इरानलाई दबाव दिन १४ व्यक्ति र कम्पनीमाथि लगायो प्रतिबन्ध

दिब्यदेवलाई 'बा : एक योद्धा' को शीर्ष भूमिकामा देख्न पाइने

पश्चिम नवलपरासीमा १२ घर जले, करिब साढे ४ करोड क्षति

१६८ दिने अवधिका लागि ४० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

सुनचाँदीको भाउ घट्यो

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

