News Summary
- ललितपुरको रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा अन्तर्गत आज गाबहालबाट मंगलबजारसम्म रथ तानिँदैछ।
- मत्स्येन्द्रनाथको दर्शन र आशीर्वाद लिन भक्तजनहरुको भीड लागेको छ।
- परम्पराअनुसार आज दिनभरि गाबहालमा जात्रा मनाउने र पूजा हुने गर्दछ।
९ वैशाख, काठमाडौं । ललितपुरको प्रसिद्ध रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथयात्रा अन्तर्गत आज गाबहालबाट मंगलबजारसम्म रथ तानिँदैछ । वर्षा र सहकालका देवता मानिने मत्स्येन्द्रनाथको दर्शन र आशीर्वाद लिन भक्तजनहरुको भीड लागेको छ ।
मंगलबार पुल्चोकबाट रथ तानेर गाबहाल पुर्याइएको थियो ।
परम्पराअनुसार आज दिनभरि गाबहालमा जात्रा मनाउने र पूजा हुने गर्दछ । अपराह्न रथलाई मंगलबजारतर्फ तान्ने कार्यक्रम छ । आज मंगलबजार पुर्याइएपछि रथलाई केही दिन त्यहीँ राखिने र त्यसपछि अन्य गन्तव्यहरुमा लैजाने परम्परा छ ।
पाटनको प्रसिद्ध यो रथयात्रा नेपालकै लामो जात्रा मध्ये एक हो । उपत्यकामा वर्षा गराउनका लागि मत्स्येन्द्रनाथलाई पुजिने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ ।
