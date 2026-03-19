+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
के-पप :

शेयर कारोबारको ठगी आरोपमा प्रहरीको खोजीमा के-पप अर्बपति, ‘बीटीएस’ टूर के होला ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १४:४२
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • के-पप उद्योगका प्रभावशाली व्यक्तित्व बाङ सि-ह्युकलाई लगानीकर्तालाई भ्रमित बनाएको आरोपमा दक्षिण कोरियाली प्रहरीले पक्राउ पुर्जी माग गरेको छ।
  • उनको कम्पनी हाइबले सन् २०२० को अक्टोबरमा दक्षिण कोरियाको मुख्य सेयर बजारमा सूचीकृत भएसँगै बाङले करिब २०० अर्ब वोन आम्दानी गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
  • दक्षिण कोरियामा सेयर बजार हेरफेर नियन्त्रण गर्न नयाँ टोली गठन गरिएको छ र अवैध कारोबारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गरिने बताइएको छ।

बीबीसी । के-पप उद्योगका प्रभावशाली व्यक्तित्व बाङ सि-ह्युक ठगीसम्बन्धी कारोबारको आरोपमा पक्राउ पर्ने सम्भावना देखिएको छ । उनले विश्वप्रसिद्ध समूह बीटीएस निर्माण गरेका थिए । उनीविरुद्ध उनको कम्पनी हाइब करिब ७.३ अर्ब डलर मूल्यको सार्वजनिक सूचीकृत हुनुअघि नै यो मुद्दा उठेको हो ।

दक्षिण कोरियाली प्रहरीले सन् २०१९ मा लगानीकर्तालाई भ्रमित बनाएको आरोप लगाउँदै सरकारी वकिलसँग अदालतबाट पक्राउ पुर्जी माग गर्न अनुरोध गरेको छ । आरोप अनुसार, उनले आफ्नो कम्पनी सार्वजनिक रूपमा सूचीकृत हुने सम्भावना कम रहेको बताएका थिए, तर भित्री रूपमा त्यसको तयारी गरिरहेका थिए ।

हाइब सन् २०२० को अक्टोबरमा दक्षिण कोरियाको मुख्य सेयर बजारमा सूचीकृत भएको थियो । प्रहरीका अनुसार, यस प्रक्रियाबाट बाङले करिब २०० अर्ब वोन (झन्डै १३६ मिलियन डलर) आम्दानी गरेका थिए । तर उनले सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

यो मुद्दा लामो समयदेखि चलिरहेको छ । यस क्रममा कम्पनीको मुख्यालयमा छापा मारिएको, केही सम्पत्ति रोक्का गरिएको र उनलाई अध्यक्ष पदबाट हट्न दबाबसमेत आएको छ । ५३ वर्षीय बाङले आफूले गरेको काम कानुनी दायराभित्रै रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । अनुसन्धान जारी रहेकाले उनलाई गत अगस्टदेखि विदेश यात्रा गर्न रोक लगाइएको छ ।

यसैबीच, बीटीएसले करिब चार वर्षको विश्रामपछि हालै विश्व भ्रमण सुरु गरेको छ । यो समूह हाइबको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । उद्योगका जानकारका अनुसार, पूर्ण रूपमा बिक्री भइसकेको यस विश्व भ्रमणबाट कम्पनीले एक अर्ब डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ३४ सहरमा हुने यो कन्सर्ट श्रृंखलाले कम्पनीलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

जनवरीमा विश्व भ्रमण घोषणा गरेपछि कम्पनीको सेयर मूल्य चार वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । यसले बजार मूल्यमा एक ट्रिलियन वोनभन्दा बढी वृद्धि गराएको थियो ।  ब्यान्डलाई विश्वव्यापी स्तरमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका बाङले हालै ‘बिलबोर्ड’सँगको अन्तर्वार्तामा बीटीएस अहिले “पर्यटकीय आकर्षणजस्तै… विश्वभरका दर्शकमाझ व्यापक रूपमा चिनिएको र स्वीकार गरिएको” समूह बनेको बताएका छन् ।

दक्षिण कोरियाको कानुन अनुसार, ५ अर्ब वोन वा सोभन्दा बढी अवैध आम्दानी गरेको ठहरिएमा पाँच वर्षदेखि आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुन सक्छ ।

बाङ सि-ह्युक को हुन् ?

बाङ सि-ह्युकको संगीतप्रतिको रुचि बाल्यकालदेखि नै सुरु भएको हो । उनले माध्यमिक विद्यालयमा आफ्नै लेखेका गीत प्रस्तुत गर्ने ब्यान्डमा सहभागिता जनाएका थिए । विश्वविद्यालय जीवनबाटै उनको गीत लेख्ने यात्राले पनि गति लिएको थियो ।

सन् १९९७ मा उनले गायक तथा गीतकार पार्क जिन-यङसँग मिलेर जेवाईपी इन्टरटेनमेन्ट स्थापना गरेका थिए । हाइबजस्तै, जेवाईपी आज के-पपका चार ठूला कम्पनीमध्ये एक मानिन्छ । बाङ र पार्कको सुरुआती सफलतामध्ये पहिलो पुस्ताको समूह ‘जिओडी’ थियो । यसले उनीहरूलाई सफल संगीत सिर्जनाकर्ताको रूपमा स्थापित गर्‍यो । यही सफलतापछि बाङलाई ‘हिटम्यान बाङ’ भन्ने उपनाम दिइयो ।

सन् २००५ मा उनले जेवाईपी छाडेर आफ्नै कम्पनी ‘बिग हिट इन्टरटेनमेन्ट’ स्थापना गरे, जुन अहिले हाइबको रूपमा चिनिन्छ । सन् २०१० देखि उनले सात सदस्यीय ब्वाइ समूह तयार गर्न थालेका थिए । तर अहिलेको बीटीएस बन्न केही वर्ष लागेको थियो ।

सुरुमा यो समूह हिप-हप समूहका रूपमा सोचिएको थियो । तर सन् २०१९ मा ‘टाइम’सँगको अन्तर्वार्तामा बाङले व्यावसायिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यसलाई ‘के-पप आइडल मोडेल’मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए ।

स्थापनापछि बितेका वर्षहरूमा बीटीएस इतिहासकै सबैभन्दा सफल पप समूहमध्ये एक बनेको छ । यो समूह अमेरिकी ‘बिलबोर्ड हट १००’ सूचीको शीर्ष स्थानमा पुग्ने पहिलो कोरियाली समूह बनेको थियो । साथै ‘स्पोटिफाइ’मा पाँच अर्बभन्दा बढी पटक सुन्ने पहिलो एसियाली समूहसमेत बनेको छ ।

बिग हिट इन्टरटेनमेन्टका सेयर सन् २०२० को अक्टोबरमा प्रति सेयर २३५ डलरमा सूचीकृत भएका थिए, जुन प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावको ११० डलर मूल्यभन्दा दोब्बरभन्दा बढी थियो ।

सन् २०१९ मा ब्लूमबर्गले बाङको कुल सम्पत्ति करिब ७७० मिलियन डलर आँकलन गरेको थियो । त्यसयता उनको सम्पत्ति बढ्दै दुई अर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको छ । पछिल्लो महिनासम्म बाङसँग हाइबका १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सेयर रहेको र यसको मूल्य करिब ५ खर्ब वोन पुगेको कोरिया सिएक्सओ अनुसन्धान संस्थानले जनाएको छ ।

दक्षिण कोरियामा सेयर बजार हेरफेरमाथि कडाइ

दक्षिण कोरियामा सेयर हेरफेर लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायहरूले पछिल्लो समय कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पहिले यस्ता अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई चेतावनी वा प्रशासनिक जरिवानाजस्ता हल्का सजाय मात्र दिइन्थ्यो । तर राष्ट्रपति ली जे म्युङले अब कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

गत अगस्टमा राष्ट्रिय वित्तीय नियामक निकाय र कोरियाली सेयर बजारका अधिकारी मिलेर नयाँ टोली गठन गरिएको छ । यो टोलीले अवैध सेयर कारोबारका गतिविधिमाथि अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको छ । यस टोलीले ‘एक पटक गल्ती, सिधै कारबाही’ भन्ने नीतिअनुसार काम गर्छ । अवैध गतिविधिमा प्रयोग भएका खाता तुरुन्त निलम्बन गरिन्छ । यस्ता काममा संलग्न व्यक्तिलाई उनीहरूले कमाएको अवैध आम्दानीको दोब्बरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि पनि सेयर हेरफेरसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै मुद्दामा केही उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरू मुछिएका थिए । यसमा स्यामसङका अध्यक्ष ली जे-योङ, काकाओका संस्थापक किम बोम-सु र पूर्व प्रथम महिला किम क्योन-ही पनि परेका थिए। तर अन्ततः उनीहरू सबै आरोपबाट सफाइ पाएका थिए ।

के-पप बीटीएस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित