+
English edition

ब्याटिङ ‘कोल्याप्स’ हुँदा नेपाल ए ओमानसँग पराजित

२०८३ वैशाख ९ गते १७:३६ २०८३ वैशाख ९ गते १७:३६

प्रतिक भट्ट

Shares

नेपाल एक समय १७७-२ को बलियो अवस्थामा थियो । त्यहाँबाट ३३ रन जोड्दा ८ विकेट गुमायो ।

Shares
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ओमानले नेपाल ए सँगको अभ्यास एकदिवसीय खेल ७० रनले जितेको छ, ओमानले दिएको २८१ रनको लक्ष्य नेपालले पूरा गर्न सकेन।
  • नेपाल ए को ब्याटिङ मध्यक्रम र तल्लोक्रम कमजोर हुँदा २१० रनमा अलआउट भयो र खेलमा पराजित भयो।
  • ओमानका कप्तान जतिन्दर सिंहले लिग २ का लागि आफूहरू तयार रहेको र धेरै लेफ्ट आर्म स्पिनर रहेको बताए।

९ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा लिग २ खेल्न आएको ओमानको टोलीले नेपाल ए सँगको अभ्यास एकदिवसीय खेल जितेको छ ।

बुधबार माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा ओमान ७० रनले विजयी भयो । ओमानले दिएको २८१ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल ए २१० रनमा अलआउट भयो ।

ब्याटिङका लागि राम्रो मानिएको पिचमा नेपाल ए को टोलीले राम्रो सुरुवात गरेपनि मध्यक्रम र तल्लोक्रम ब्याटिङ चल्न नसक्दा नेपाल पराजित भयो ।

खेलअघि टसमा ओमानका कप्तान जतिन्दर सिंह र नेपाल ए का कप्तान अनिल साह दुवैले पिच ब्याटिङका लागि राम्रो भएको उल्लेख गर्दै पिचमा राम्रो स्कोर बन्न सक्ने बताएका थिए ।

जतिन्दरले २५० भन्दा माथिको योगफल बनाए सहज हुने बताएका थिए । यस्तै स्पीन डोमिनेटिङ पिच हुने बताएका थिए । अनिलले भने सक्दो कम रनमा समेटेर लक्ष्य पूरा गर्ने बताएका थिए । तर ओमानले बलियो योगफल खडा गर्दा नेपाल ए को टोलीले भने लक्ष्य पूरा गर्न सकेन ।

‘ओमानका लागि लिग २ को तयारी भएपनि नेपालका लागि यो खेल तयारीभन्दा ठूलो छ, लिग २ का लागि मेन्टालिटी सेटको कुरा पनि हुन्छ’ अनिलले टसमा भनेका थिए ।

यो खेल अभ्यास एकदिवसीय थियो, अर्थात् टिमका १४ जना सदस्यले नै आफ्नो रोल अनुसार खेल्न पाइने प्रावधान रहेको थियो । त्यसअनुसार नेपालले ब्याटिङमा सबै ब्याटर र बलिङमा सबै बलर प्रयोग गर्न पाउने थियो, प्लेइङ ११ बनाएर खेल्नुपर्ने बाध्यकारी थिएन ।

त्यसैअनुसार नेपाल ए मा पीएम कपका शानदार प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरू समावेश गर्दै टोली तयार गरेको थियो ।  तर ब्याटिङ कोल्याप्स हुँदा नेपाल पराजित हुन पुग्यो ।

ओमानको बलियो योगफल

टस जितेर ब्याटिङ रोजेको ओमानले राम्रो सुरुवात गरेको थियो । कप्तान जतिन्दर सिंह र आशिष ओडेरा मिलेर ७९ रनको साझेदारी गरेका थिए ।

जतिन्दर ५८ रन बनाएर आउट भए भने आशिष २७ रनमा आउट भए । त्यसपछि हम्माद मिर्जा ५ रनमै आउट भएपछि ओमान ९४-३ को अवस्थामा पुगेको थियो ।

त्यहाँ नेपाली बलरलाई पुनरागमनको मौका बनेको थियो तर त्यसपछि मुजिबुर अली र हाशिर दाफेदार मिलेर शानदार साझेदारी गरे । मुजिबुरले ७२ अनि दाफेदारले ४६ रन बनाउँदा ओमानले चौथो विकेटका लागि ९१ रनको साझेदारी गरेका थिए ।

त्यसपछि विनायक शुक्लाले २५ तथा जितेन रामानन्दीले १७ रन बनाएर योगफल २८० सम्म पुर्‍याउन मद्दत गरे । नेपालले मिडल ओभरमा विकेट लिन नसक्नु पनि हारको एउटा कारण बन्यो ।

खेलपछि नेपाल ए का कप्तान अनिल साहले सुरुमा रन धेरै गएको र पछि नियन्त्रणमा आउन नसकेको उल्लेख गरे । ‘डेथमा भन्दा पनि सुरुमा रन धेरै गएजस्तो लाग्छ, किनभने बलरलाई हेल्प हुन सक्छ भनेर सोचेका थियौं । रनहरू लिक भयो । उनीहरूको पार्टनरसिप पनि पछि राम्रो भयो’ अनिलले खेलपछि भने ।

अनिलले सुरुमा ३०० रन भन्दा माथि कट्ने डर भएपनि पछि २८० रनमै रोक्दा समग्र टिम खुसी रहेको समेत अनिलले उल्लेख गरे ।

ब्याटिङ कोल्याप्स

नेपाल एक समय १७७-२ को बलियो अवस्थामा थियो । क्रिजमा देव खनाल र इशान पान्डे क्रिजमा थिए । लेफ्ट राइट कम्बिनेशनमा राम्रो साझेदारी बनाएपनि त्यहाँबाट नेपाल ए ले लगातार विकेट गुमायो ।

नेपाल ए ले त्यसपछि १७७-३, १८८-४, १८९-५ हुँदै २०१-८ को खराब अवस्थामा पुगेको थियो । त्यसपछि ९ रन जोड्दा बाँकी २ विकेट पनि गुमायो । नेपालले ३३ रन जोड्दा ८ विकेट गुमायो । ब्याटिङ कोल्याप्स नै भयो ।

ओपनर अनिल साहले ५० अनि तृतराज दासले ३१ रन बनाउँदै पहिलो विकेटका लागि ८४ रनको साझेदारी गरेका थिए । अनिल आउट भएपछि तृतराज दास आउट हुँदा नेपाल ९१-२ को अवस्थामा थियो । देव र इशानले ८६ रनको साझेदारी गरेका थिए ।

इशान ५२ अनि देव खनाल ४३ रनमा आउट भए । त्यसपछिका ब्याटर क्रिजमा टिक्नै सकेनन् । सन्दीप जोरा ११, कुशल मल्ल १, सन्तोष यादव शून्य अनि राशिद खान पनि १ रनमा आउट भए ।

कप्तान अनिलले शीर्ष ४ ब्याटरले जिम्मेवारी अझै धेरै लिन सकेको भए जित निकाल्न सकिने बताए । ‘हामी क्यालकुलेसनमा चुक्यौं कि जस्तो लाग्यो । एक समय रन अ बल चाहिएको थियो । एकजना ब्याटर ४०-४५ ओभरसम्म जाने खालको योजना थियो त्यो सफल हुन सकेन’ अनिलले भने ।

गेम फिनिस गर्ने कुरामा सधैं मिडल अर्डर मात्र नभएर टप अर्डरले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरामा अनिलले जोड लिए । ‘सेट ब्याटरले पनि फिनिस गर्न सक्नुपर्छ वान डे गेममा’ अनिलले भने ।

यता ओमानका कप्तान जतिन्दरले भने नेपाल राम्रो टिम भएको उल्लेख गरे । जतिन्दरले लिग २ का लागि आफूहरू तयार रहेको समेत बताए । ‘हामीसँग धेरै लेफ्ट आर्म स्पीनर छन् । हामी लिग २ का लागि पनि तयार छौं’ जतिन्दरले भने ।

ओमान क्रिकेट नेपाल ए क्रिकेट
टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
Under Lights T20I Series 2026
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन
विशेष

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव
छुटाउनुभयो कि?

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका
छुटाउनुभयो कि?

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !
छुटाउनुभयो कि?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
प्रतिक भट्ट
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

ब्याटिङ ‘कोल्याप्स’ हुँदा नेपाल ए ओमानसँग पराजित

ब्याटिङ ‘कोल्याप्स’ हुँदा नेपाल ए ओमानसँग पराजित

ओमानसँग नेपाल ए ७० रनले पराजित

ओमानसँग नेपाल ए ७० रनले पराजित

वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफी : नेपालको लगातार दोस्रो जित

वुमेन्स च्यालेन्ज ट्रफी : नेपालको लगातार दोस्रो जित

साफ महिला च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक

साफ महिला च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक

अभ्यास एकदिवसीय खेल : ओमानले नेपाल ए लाई दियो बलियो लक्ष्य

अभ्यास एकदिवसीय खेल : ओमानले नेपाल ए लाई दियो बलियो लक्ष्य

सातवटा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राखेका हरिचन्द्र सबैतिरबाट उपेक्षित

सातवटा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड राखेका हरिचन्द्र सबैतिरबाट उपेक्षित

ट्रेन्डिङ

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध

घरेलु मैदानमा नेपाल यूएईसँग स्तब्ध
राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला
बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद
नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता

नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता
नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

नेपाली क्रिकेट : पहिलो पटक फरक फर्म्याट, फरक स्क्वाडको अभ्यास

वेबस्टोरिज

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories
इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

9 Stories

फिचर

सबै
कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

कुशल भुर्तेलको अर्धशतकमा नेपालले बराबरी गर्‍यो टी–२० शृंखला

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक