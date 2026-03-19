चितवनमा गुडिरहेको अटोबाट खसेर एक जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ९ गते १७:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवनको कालिका नगरपालिका-८ न्युरेनीस्थित सडकमा अटोबाट खसेर ५५ वर्षीया फुलमाया परियारको मृत्यु भएको छ।
  • फुलमाया परियार गम्भीर घाइते भएपछि भरतपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा बुधबार दिउँसो मृत्यु भएकी हुन्।
  • प्रहरीले अटो चालकलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

९ वैशाख, चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिका-८ न्युरेनीस्थित सडकमा अटोबाट खसेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

ना.२ ह २२३७ नम्बरको अटोबाट खसेर सोही नगरपालिका-९ शक्तिखोर बस्ने ५५ वर्षीया फुलमाया परियारको
बुधबार दिउँसो मृत्यु भएको छ ।

दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएकी उनको भरतपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीले अटो चालकलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

दुर्घटना
आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

सातामा दुई दिन बिदा : ओपीडीमा थेगिनसक्नु बिरामी, सेवा झनै भद्रगोल

मेयरले जग्गा बेचे, गरिबको घरमा डोजर चल्यो

गृहमन्त्री गुरुङले लुकाए सेयर, स्पष्टीकरणमा पनि बोले झुट

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

