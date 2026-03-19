ओप्पो फाइन्ड एक्स ९ अल्ट्रा: १० गुणा अप्टिकल जुम र शक्तिशाली प्रविधिका साथ सार्वजनिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ओप्पोले नयाँ 'अल्ट्रा' स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ, जसले भिभो र शाओमीलाई कडा टक्कर दिनेछ।
- फोनमा क्वालकम स्न्यापड्रागन ८ एलिट जेन ५ चिपसेट, ६.८२ इन्च १४४Hz डिस्प्ले र ७,०५० mAh ब्याट्री छ।
- २००MP मुख्य सेन्सर, ८K भिडियो र 'अर्थ एक्सप्लोरर किट' सहित फोन मे ८, २०२६ देखि बिक्रीमा आउनेछ।
९ वैशाख, काठमाडौं । ओप्पोले आफ्ना मुख्य प्रतिस्पर्धी भिभो र शाओमीलाई कडा टक्कर दिँदै आफ्नो नयाँ ‘अल्ट्रा’ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ।
सन् २०२६ को सुरुवातमै आएको यो फोन विशेष गरी फोटोग्राफीका सौखिनहरूलाई लक्षित गरी बनाइएको छ। यसको डिजाइनमा ‘क्यान्यन ओरेन्ज’ र ह्यासलब्लाड क्यामेराबाट प्रेरित ‘टुन्ड्रा अम्बेर’ गरी दुई आकर्षक रङ्गहरू दिइएका छन्।
क्यामेरा मोड्युललाई ‘हेक्सागोनल’ आकार दिइएको छ, जसको किनारमा रहेको ‘नर्ल्ड’ फिनिसिङले फोटो खिच्दा फोनलाई हातमा बलियोसँग समात्न मद्दत गर्दछ।
यस फोनका मुख्य प्राविधिक विशेषताहरू यस प्रकार छन्:
शक्तिशाली इन्जिन: यसमा क्वालकमको सबैभन्दा नयाँ स्न्यापड्रागन ८ एलिट जेन ५ चिपसेट प्रयोग गरिएको छ।
डिस्प्ले: ६.८२ इन्चको १४४Hz रिफ्रेस रेट भएको स्क्रिनमा ३,६०० निट्सको उच्चतम उज्यालोपन (Brightness) रहेको छ।
ब्याट्री र चार्जिङ: ७,०५० mAh को ठूलो ब्याट्री र १००W को सुपरभोक फास्ट चार्जिङ सुविधा।
क्यामेराको शक्ति:
२००MP मुख्य सेन्सर: अहिलेसम्मकै ठूलो र बढी डिटेल दिने सेन्सर।
३x टेलिफोटो: २०० मेगापिक्सेलकै अर्को सेन्सर, जसमा बाहिरी लेन्स पनि जोड्न सकिन्छ।
१०x अप्टिकल जुम: ५० मेगापिक्सेलको सेन्सरसहितको उच्च गुणस्तरको जुम।
भिडियोग्राफी: यो ८ के (३० fps) भिडियो खिच्न सक्ने पहिलो ओप्पो फोन हो। यसले व्यावसायिक कामको लागि ‘O-Log2’ प्रोफाइल र ACES प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको छ।
अन्त्यमा, ओप्पोले ह्यासलब्लाडसँग मिलेर ‘अर्थ एक्सप्लोरर किट’ र ३०० एमएमको टेलिकनभर्टर लेन्स पनि ल्याएको छ। यस लेन्सलाई फोनमा जोडेर १३ गुणासम्मको अप्टिकल जुम प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो फोन मे ८, २०२६ देखि बेलायत र एसियाका विभिन्न देशहरूमा बिक्रीका लागि उपलब्ध हुनेछ, जसको मूल्य करिब १,४४९ पाउन्ड तोकिएको छ।
