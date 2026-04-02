विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा कांस्य जितेका चन्द्र सम्मानित

९ वैशाख,काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपका ऐतिहासिक पदक विजेता चन्द्रबहादुर थापा मगरलाई बुधबार नगदसहित सम्मान गरेको छ ।
चन्द्रले गत नोभेम्बरमा युएईको दुबईमा भएको उक्त च्याम्पियनसिपको पुरुष ५४ केजी तौलसमूह कांस्य जितेका थिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले चन्द्रलाई १ लाख नगदसहित सम्मान पत्रबाट सम्मान गरेको हो । चन्द्रले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सेमिफाइनलसम्म स्थान बनाएका थिए ।
नेपाली बक्सिङ इतिहासमा विश्व च्याम्पियनसिपमा कांस्य जितेको यो पहिलो पटक हो । सोही अवसरमा प्रशिक्षक दीपक महर्जनलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।
उनीहरूलाई काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोल, महानगरका प्रवक्त नवीन मानन्धरलगायतले एक कार्यक्रमबीच सम्मान गरे ।
