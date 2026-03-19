पाकिस्तानमा भएको आक्रमणमा नौ जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १३:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तको अन्वेषण स्थलमा भएको आक्रमणमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ।
  • आक्रमणमा एक जना विदेशी कामदार अपहरण गरिएको सुरक्षा स्रोतहरूले बताएका छन्।
  • सुरक्षा बलले खोजी अभियान सुरु गरी आक्रमणकारीहरू घटनास्थलबाट भागेको जनाएका छन्।

पाकिस्तानको दक्षिणपश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तको अन्वेषण तथा अनुसन्भान स्थलमा भएको आक्रमणमा नौ जनाको मृत्यु हुनुका साथै एक जना विदेशी कामदारलाई अपहरण गरिएको सुरक्षा स्रोतहरूले बिहीबार बताएका छन् ।

चागी जिल्लाको नेसनल रिसोर्सेज लिमिटेड कम्पनीद्वारा सञ्चालित अन्वेषण तथा अनुसन्भान स्थलमा बुधबार स्थानीय समय अनुसार बेलुका ७ बजे आक्रमण भएको स्रोतहरूले नाम न छाप्ने सर्तमा बताएको सिन्ह्वाले जनाएको छ ।

तामा र सुनको अन्वेषण तथा अनुसन्भान स्थलमा आक्रमण भएको स्रोतहरूले पुष्टि गरेएका छन् ।

आतङ्ककारीहरूले आक्रमणको क्रममा साना हतियारको गोली र अन्डर–ब्यारेल ग्रेनेड लन्चर प्रयोग गरेको तथा तोडफोड गरी इन्धनमा क्षति पुग्नुनुका साथै तीनवटा शिविरहरूमा आगो लगाएको स्रोतले जनाएको छ ।

जवाफी गोलीबारीमा एकजना आतङ्कवादी मारिएको तथा बाँकी आक्रमणकारीहरू घटनास्थलबाट भागेको जनाइएको छ ।

सुरक्षा बलले खोजी तथा अनुसन्धान अभियान सुरु गरी सकेको जनाएको छ ।

मृतक मध्ये तीन जना निजी सुरक्षा गार्ड र छ जना मजदुर रहेको स्रोतले जनाएको छ भने अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले आक्रमणको दाबी गरेको छैन ।

महान्यायाधीवक्ता विरुद्धको रिट निवेदनमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

