+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युवा अभियन्ताको नाममा चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न संघको माग

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १४:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल चिकित्सक संघले जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै कारबाहीको माग गरेको छ।
  • संघले सामाजिक सञ्जालमा चिकित्सकमाथि अपमानजनक सामग्री सार्वजनिक गरिएको र स्वास्थ्यकर्मीमाथि नकारात्मक प्रचार भएको उल्लेख गरेको छ।
  • संघले घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी छानबिन र कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।

१० वैशाख, काठमाडौं । युवा अभियन्ताको नाममा चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले कारबाहीको माग गरेको छ ।

जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकमाथि अनावश्यक आरोप लगाई दुर्व्यवहार र गरिएको तथा उक्त घटनालाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित ढंगले प्रचार गरिएको संघले जनाएको छ ।

चिकित्सकमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत दुर्व्यवहार र अपमानजनक व्यवहार भएको संघको ठहर छ ।

संघको विज्ञप्ति अनुसार जुम्लामा रहेको प्रतिष्ठान परिसरभित्र खाजा खाइरहेका चिकित्सकमाथि आफूलाई युवा अभियन्ता बताउने केही व्यक्तिहरूले दुव्र्यवहार गरेका थिए । ती व्यक्तिहरूले चिकित्सकहरूसँग अपमानजनक व्यवहार गर्नुका साथै आक्रमणको धम्की समेत दिएको संघले जनाएको छ ।  घटनाका क्रममा भिडियो खिची युट्युब, फेसबुक लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिएको र त्यसबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि नकारात्मक प्रचार गरिएको संघको भनाइ छ ।

‘स्वास्थ्यजस्तो अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि बिना आधार आरोप लगाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत अपमानजनक सामग्री सार्वजनिक गर्ने र समाजमा भ्रम फैलाउने कार्य निन्दनीय छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्ता गतिविधिले आम नागरिक र स्वास्थ्यकर्मीबीचको विश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमै नकारात्मक असर पार्ने संघले जनाएको छ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभिन्न आरोप लगाउने र सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।  यस्ता कार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल घटाउने र सेवाप्रवाहमा समेत असर पार्ने संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले बताए ।

संघले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि आवश्यक छानबिन र कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ ।

साथै स्वास्थ्य संस्थाभित्र कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीप्रति आम नागरिकको विश्वास कायम राख्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अराजक कार्यमा सलग्न व्यक्तिलाई हैदसम्म कारबाही हुनुपर्छ ।’

नेपाल चिकित्सक संघ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

नेपाल चिकित्सक संघ परिषद् बैठकमा कार्यकाल थप्ने प्रस्ताव विवादमा

चिकित्सक संघ निर्वाचन : डा. शाहीको उम्मेदवारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश

चिकित्सक संघ चुनाव : यी हुन् टिम बद्रीबाट उम्मेदवारी दिने चिकित्सक

एनएमएको उपाध्यक्षमा सिंहले दिए उम्मेदवारी, यस्ता छन् प्रतिबद्धता

नेपाल चिकित्सक संघलाई लाग्यो चुनाव, डा. मंगल रावलको नेतृत्वमा को-को छन् ?

किस्ट मेडिकल कलेज तोडफोड गर्नेलाई कारबाही गर्न चिकित्सक संघको माग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित