एन्ड्रोइड अटोलाई अझ प्रभावकारी बनाउने केही महत्त्वपूर्ण सुझाव र ट्रिकहरू

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१० वैशाख, काठमाडौं । एन्ड्रोइड अटो एउटा शक्तिशाली इन्फोटेनमेन्ट प्रणाली भए तापनि यसका धेरैजसो उपयोगी सुविधाहरू सेटिङभित्र लुकेका हुन्छन्। यी सुविधाहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्नो यात्रालाई सुरक्षित र सहज बनाउन सक्नुहुन्छ।
यसका मुख्य सेटिङहरू मिलाउने तरिका यस प्रकार छ:
नोटिफिकेसन कस्टमाइज गर्नुहोस्: गाडी चलाउँदा अनावश्यक नोटिफिकेसनले ध्यान भड्काउन सक्छ। यसलाई मिलाउन फोनको एन्ड्रोइड अटो सेटिङमा गई आफ्नो आवश्यकता अनुसार अलर्टहरू अन वा अफ गर्न सक्नुहुन्छ।
एपहरूको सूची मिलाउनुहोस् : Settings > Connected Devices > Connection Preferences > Android Auto > Customize Launcher मा जानुहोस्। यहाँ नचाहिने एपहरू हटाउन र धेरै प्रयोग हुने एपहरूलाई तानेर (Drag) अगाडि राख्न सकिन्छ।
असिस्टेन्ट सर्टकट थप्नुहोस्: Settings > Connected Devices > Connection Preferences > Android Auto > Customize Launcher > Add a shortcut to the launcher मा गएर आफूले धेरै गर्ने कार्यहरू (जस्तै: घर जाने बाटो वा कुनै सम्पर्क व्यक्तिलाई कल गर्ने) को सर्टकट बनाउन सक्नुहुन्छ।
मिडिया कन्ट्रोल चालकको छेउमा सार्नुहोस्: Settings > Connected Devices > Connection Preferences > Android Auto मा गएर चालक बस्ने तर्फ (Driver seat location) मिलाउनुहोस् ताकि म्युजिक कन्ट्रोलहरू तपाईँको नजिकै र सजिलो पहुँचमा हुन्।
वालपेपर परिवर्तन गर्नुहोस्: Settings > Connected devices > Connection preferences > Android Auto > Use Phone’s Wallpaper in Android Auto विकल्प छनोट गर्नुहोस्। यसले तपाईँको फोनको वालपेपरलाई नै गाडीको स्क्रिनमा देखाउनेछ।
डिजिटल असिस्टेन्ट रोज्नुहोस्: यदि नयाँ जेमिनी एआई झन्झटिलो लागेमा Manage Your Digital Assistant > Digital Assistants from Google > Google Assistant मा गएर पुरानै गुगल असिस्टेन्ट रोज्न सक्नुहुन्छ।
भिडियो प्लेब्याकका लागि AA Browser: गाडी पार्क गरेको बेला भिडियो हेर्न डेभलपर मोड अन गरी ‘AAAD’ मार्फत AA Browser इन्स्टल गर्न सकिन्छ। यो ब्राउजर गाडी गुड्न थालेपछि सुरक्षाका लागि आफैँ बन्द हुन्छ।
वायरलेस फिचर र ब्याट्री बचत: यदि तार (Wired) बाट मात्र चलाउन चाहनुहुन्छ भने: Settings > Apps & notifications > See all apps > Android Auto >Advanced > Additional settings in the app > About मा जानुहोस्। त्यहाँ रहेको Version मा १० पटक ट्याप गरी डेभलपर मोड अन गर्नुहोस् र Three-dot menu > Developer settings मा गई Wireless Android Auto लाई अनचेक गर्नुहोस्।
स्क्रिन रिजोल्युसन सुधार्नुहोस्: डेभलपर मोडभित्रै रहेको Three-dot menu > Developer settings मा गएर Video resolution र DPI सेटिङ मिलाई धमिलो देखिएको स्क्रिनलाई स्पष्ट बनाउन सकिन्छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4