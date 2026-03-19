+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एन्ड्रोइड अटोलाई अझ प्रभावकारी बनाउने केही महत्त्वपूर्ण सुझाव र ट्रिकहरू

यी सुविधाहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्नो यात्रालाई सुरक्षित र सहज बनाउन सक्नुहुन्छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १४:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एन्ड्रोइड अटोको सेटिङमा गएर नोटिफिकेसन कस्टमाइज गर्न सकिन्छ जसले गाडी चलाउँदा ध्यान भड्काउने अनावश्यक अलर्टहरू हटाउँछ।
  • एन्ड्रोइड अटोमा एपहरूको सूची मिलाउन Settings > Connected Devices > Connection Preferences > Android Auto > Customize Launcher मा जान सकिन्छ।
  • डेभलपर मोड अन गरी AA Browser इन्स्टल गर्न सकिन्छ जसले गाडी पार्क गर्दा भिडियो प्लेब्याक अनुमति दिन्छ र गाडी चल्दा आफैँ बन्द हुन्छ।

१० वैशाख, काठमाडौं । एन्ड्रोइड अटो एउटा शक्तिशाली इन्फोटेनमेन्ट प्रणाली भए तापनि यसका धेरैजसो उपयोगी सुविधाहरू सेटिङभित्र लुकेका हुन्छन्। यी सुविधाहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गरेर तपाईँले आफ्नो यात्रालाई सुरक्षित र सहज बनाउन सक्नुहुन्छ।

यसका मुख्य सेटिङहरू मिलाउने तरिका यस प्रकार छ:

  • नोटिफिकेसन कस्टमाइज गर्नुहोस्: गाडी चलाउँदा अनावश्यक नोटिफिकेसनले ध्यान भड्काउन सक्छ। यसलाई मिलाउन फोनको एन्ड्रोइड अटो सेटिङमा गई आफ्नो आवश्यकता अनुसार अलर्टहरू अन वा अफ गर्न सक्नुहुन्छ।

  • एपहरूको सूची मिलाउनुहोस् : Settings > Connected Devices > Connection Preferences > Android Auto > Customize Launcher मा जानुहोस्। यहाँ नचाहिने एपहरू हटाउन र धेरै प्रयोग हुने एपहरूलाई तानेर (Drag) अगाडि राख्न सकिन्छ।

  • असिस्टेन्ट सर्टकट थप्नुहोस्: Settings > Connected Devices > Connection Preferences > Android Auto > Customize Launcher > Add a shortcut to the launcher मा गएर आफूले धेरै गर्ने कार्यहरू (जस्तै: घर जाने बाटो वा कुनै सम्पर्क व्यक्तिलाई कल गर्ने) को सर्टकट बनाउन सक्नुहुन्छ।

  • मिडिया कन्ट्रोल चालकको छेउमा सार्नुहोस्: Settings > Connected Devices > Connection Preferences > Android Auto मा गएर चालक बस्ने तर्फ (Driver seat location) मिलाउनुहोस् ताकि म्युजिक कन्ट्रोलहरू तपाईँको नजिकै र सजिलो पहुँचमा हुन्।

  • वालपेपर परिवर्तन गर्नुहोस्: Settings > Connected devices > Connection preferences > Android Auto > Use Phone’s Wallpaper in Android Auto विकल्प छनोट गर्नुहोस्। यसले तपाईँको फोनको वालपेपरलाई नै गाडीको स्क्रिनमा देखाउनेछ।

  • डिजिटल असिस्टेन्ट रोज्नुहोस्: यदि नयाँ जेमिनी एआई झन्झटिलो लागेमा Manage Your Digital Assistant > Digital Assistants from Google > Google Assistant मा गएर पुरानै गुगल असिस्टेन्ट रोज्न सक्नुहुन्छ।

  • भिडियो प्लेब्याकका लागि AA Browser: गाडी पार्क गरेको बेला भिडियो हेर्न डेभलपर मोड अन गरी ‘AAAD’ मार्फत AA Browser इन्स्टल गर्न सकिन्छ। यो ब्राउजर गाडी गुड्न थालेपछि सुरक्षाका लागि आफैँ बन्द हुन्छ।

  • वायरलेस फिचर र ब्याट्री बचत: यदि तार (Wired) बाट मात्र चलाउन चाहनुहुन्छ भने: Settings > Apps & notifications > See all apps > Android Auto >Advanced > Additional settings in the app > About मा जानुहोस्। त्यहाँ रहेको Version मा १० पटक ट्याप गरी डेभलपर मोड अन गर्नुहोस् र Three-dot menu > Developer settings मा गई Wireless Android Auto लाई अनचेक गर्नुहोस्।

  • स्क्रिन रिजोल्युसन सुधार्नुहोस्: डेभलपर मोडभित्रै रहेको Three-dot menu > Developer settings मा गएर Video resolution र DPI सेटिङ मिलाई धमिलो देखिएको स्क्रिनलाई स्पष्ट बनाउन सकिन्छ।

एन्ड्रोइड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ‘बाघ मित्र’ अभियान

भारतीय तीर्थयात्री बोकेर स्वर्गद्वारी जाँदै गरेको जिप दुर्घटना, एकको मृत्यु, २१ जना घाइते

प्रहरी महानिरीक्षकको गुनासो– सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा अनुसन्धान ढिला भयो

एप्पलले सच्यायो आईफोनको गम्भीर सुरक्षा त्रुटि : मेटिएका म्यासेज अब प्रहरीले निकाल्न नसक्ने

लाङटाङ ट्रेल रन २३ जेठमा हुने

युवा अभियन्ताको नाममा चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर्न संघको माग

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न– अब गृहमन्त्रीमा ‘सुधन गुरुङ-२’ ल्याउने हो ?

सांसदहरूलाई अब छुने छैन भ्रष्टाचार मुद्दाले

आक्रामक गृहमन्त्री गुरुङको विवादित बहिर्गमन

शैक्षिकसत्र सञ्चालनमा सरकारको अपरिपक्व कदम

करिब एक सय स्थानीय तह फेरबदलको प्रस्ताव

आईजीपी बढुवामा विलम्ब : चलखेलको मौका

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २५९ : सांसदलाई विशेषाधिकार, अन्य कानुन नलाग्ने !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित