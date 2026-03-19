स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको प्रमुख विज्ञ सल्लाहकारमा डा. प्रधान

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १० गते १४:४२

  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताको प्रमुख विज्ञ सल्लाहकारमा प्रा.डा. मनोहर प्रधान नियुक्त भएका छन्।
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले डा. प्रधानलाई मन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
  • डा. प्रधानले १८ वर्षदेखि कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भरतपुरमा प्राध्यापन गर्दै आएका छन्।

१० वैशाख, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताको प्रमुख विज्ञ सल्लाहकारमा प्रा.डा. मनोहर प्रधानले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले डा. प्रधानलाई मन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा पठाउने आधिकारिक निर्णय गरेको हो ।

चितवनलाई कार्यथलो बनाएर लामो समयदेखि चिकित्सा पेसा र प्राध्यापनमा सक्रिय डा. प्रधान विगत १८ वर्षदेखि कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पुरानो मेडिकल कलेज), भरतपुरमा प्राध्यापनरत छन् ।

उनी दुई पटक नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य समेत भइसकेका छन् ।

यसका साथै उनले नेपाल चिकित्सक संघ, चितवन शाखाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन् ।

रास्वपाको स्थापनाकालदेखि नै सक्रिय डा. प्रधानले पछिल्लो समय पार्टीको बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागको संयोजकका रूपमा काम गर्दै आएका थिए ।

उनी रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा समेत थिए ।

 

बेवारिसे बन्यो स्वास्थ्य बीमा बोर्ड : नेतृत्व न वित्तीय व्यवस्थापन

स्वास्थ्यमन्त्री निशासँग ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदी

सबै सरकारी अस्पतालमा डिजिटल रिपोर्ट आउने व्यवस्था छिटै हुन्छ: स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

रास्वपाले भन्यो : स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतामा गम्भीरता देखिएन

निशाले रोक्न सक्लिन् स्वास्थ्यकर्मी पलायनको संकट ?

मन्त्री मेहताका नजरमा स्वास्थ्यमा गर्नै पर्ने सुधार

