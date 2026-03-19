सबै सरकारी अस्पतालमा डिजिटल रिपोर्ट आउने व्यवस्था छिटै हुन्छ: स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले सबै सरकारी अस्पतालहरूमा छिटै डिजिटल रूपमा नै रिपोर्ट निकाल्ने व्यवस्था गरिने बताएकी छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १६:१४

२९ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले सबै सरकारी अस्पतालहरूमा छिटै डिजिटल रूपमा नै रिपोर्ट निकाल्ने व्यवस्था गरिने बताएकी छन् ।

आइतबार काठमाडौंको वीर अस्पतालको अनुगमनका क्रममा बिरामी र बिरामीका आफन्तहरूको गुनासो सुन्दै मन्त्री मेहतले उपचार गर्न आउने आफैँले डिजिटल रूपमा नै रिपोर्ट निकाल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन् ।

अस्पतालमा उपचार गर्न आएकाले स्वास्थ्य परिक्षणको रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा समस्यामा पर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । अस्पताल प्रशासनले भने दैनिक ५ हजारको संख्यामा बिरामीले बहिरंग सेवा लिने गरेकाले रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएको जनाएको छ ।

मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य परिक्षणको रिपोर्ट लिन अब अस्पताल आउन नपर्ने गरी छिटै व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिन् ।

साथै उनले अस्पतालमा उपचार गर्न आउनेलाई बाहिर औषधि किन्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन अस्पताल प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइन् । अस्पतालको अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री मेहताले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको योजनाहरू छिटै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइन् । सरकारको निर्देशनपछि सार्वजनिक बिदाको दिन आइतबार पनि अस्पतालहरूमा बहिरंग सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।

रास्वपाले भन्यो : स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतामा गम्भीरता देखिएन

निशाले रोक्न सक्लिन् स्वास्थ्यकर्मी पलायनको संकट ?

मन्त्री मेहताका नजरमा स्वास्थ्यमा गर्नै पर्ने सुधार

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले गरिन् पदभार ग्रहण

बिरामीको सेवा गर्ने नर्सलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा

नर्स निशा मेहता बनिन् स्वास्थ्यमन्त्री

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ओली-लेखक हिरासतका १३ दिन : के-के भयो अनुसन्धान, के बाँकी छ ?

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

