स्वास्थ्यमन्त्री निशासँग ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदी

आइतबार सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण अनुसार ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदी रहेको उल्लेख छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २९ गते १९:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदीका गरगहना रहेको पाइएको छ।
  • उनको सम्पत्ति विवरण अनुसार काठमाडौंको सौखेलमा ७ आना जग्गा छ र स्रोतमा श्रीमान्, तलब र ऋण उल्लेख छ।
  • मन्त्री मेहताको बैंक खातामा ७ लाख २३ हजार ५३५ र १० लाख रुपैयाँ छन् र २५ लाख रुपैयाँ मूल्यको ब्रान्ड आई१० गाडी छ।

२९ चैत, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतासँग ३० तोला सुनको गरगहना रहेको पाइएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण अनुसार ३० तोला सुन र ५० तोला चाँदी रहेको उल्लेख छ ।

यसको स्रोत दाइजो, उपहार र आफैंले खरिद गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्री मेहताको काठमाडौंको सौखेलमा ७ आना जग्गा रहेको उल्लेख छ । यसको स्रोत श्रीमान् र आफ्नो तलबका साथै ऋण रहेको उल्लेख छ ।

मन्त्री मेहताको माछापुच्छ्रे बैंकमा ७ लाख २३ हजार ५३५ रुपैयाँ, सानिमा बैंकमा १० लाख रुपैयाँ र २५ लाख रुपैयाँ हाराहारीको ब्रान्ड आई१० को एउटा गाडी रहेको छ । जुन गाडीको खरिद मूल्य २५ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।

निशा मेहता
सबै सरकारी अस्पतालमा डिजिटल रिपोर्ट आउने व्यवस्था छिटै हुन्छ: स्वास्थ्यमन्त्री मेहता

सबै सरकारी अस्पतालमा डिजिटल रिपोर्ट आउने व्यवस्था छिटै हुन्छ: स्वास्थ्यमन्त्री मेहता
रास्वपाले भन्यो : स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतामा गम्भीरता देखिएन

रास्वपाले भन्यो : स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतामा गम्भीरता देखिएन
निशाले रोक्न सक्लिन् स्वास्थ्यकर्मी पलायनको संकट ?

निशाले रोक्न सक्लिन् स्वास्थ्यकर्मी पलायनको संकट ?
मन्त्री मेहताका नजरमा स्वास्थ्यमा गर्नै पर्ने सुधार

मन्त्री मेहताका नजरमा स्वास्थ्यमा गर्नै पर्ने सुधार
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले गरिन् पदभार ग्रहण

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले गरिन् पदभार ग्रहण
बिरामीको सेवा गर्ने नर्सलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा

बिरामीको सेवा गर्ने नर्सलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी
यस्तो हुन्न के 'राइट टु रिकल' !

यस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ !
उपसभामुख चुनावमा 'तटस्थ' बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर

उपसभामुख चुनावमा ‘तटस्थ’ बसेर एमालेले गुमाएको अर्को अवसर
सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्

सांसदहरू, स्वकीय सचिव माग्न नधकाउनुहोस्
ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

ऐन विपरीत थपिएको एमबीबीएस सिट प्रधानमन्त्रीले के गर्छन् ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित