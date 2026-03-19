तोलामा २ हजार २ सय रुपैयाँ घट्यो सुन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला २ हजार २ सय रुपैयाँ घटेर २ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ।
- चाँदीको भाउ पनि ७५ रुपैयाँ घटेर प्रतितोला ४ हजार ९४५ रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ।
- गत शुक्रबार सुनको भाउ २ लाख ९९ हजार ८ सय र चाँदी ५ हजार १३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
११ वैशाख, काठमाडौं । शुक्रबार सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । सुनको भाउ प्रतितोला २ हजार २ सय रुपैयाँ र चाँदी ७५ रुपैयाँ घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यस दिनका लागि महासंघले सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ । अघिल्लो दिन २ लाख ९८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत शुक्रबार सुनको भाउ प्रतितोला २ लाख ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यस्तै आज चाँदीको भाउ प्रतितोला ७५ रुपैयाँ घटेसँगै ४ हजार ९४५ रुपैयाँ छ । अघिल्लो दिन ५ हजार २० रुपैयाँ थियो । गत शुक्रबार चाँदी ५ हजार १३० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
