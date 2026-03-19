क्लड एआई अब उबेर, स्पोटिफाइ र ट्रिप एडभाइजर जस्ता १५ व्यक्तिगत सेवाहरूसँग जोडिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एन्थ्रोपिकले आफ्नो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याटबट 'क्लड' मा १५ वटा नयाँ थर्ड पार्टी सर्भिसहरू एकीकृत गरेको छ।
- अब क्लडमार्फत उबेर, स्पोटिफाइ, अलट्रेल, इन्स्टाकार्ट, ट्रिप एडभाइजर र उबेर इट्स जस्ता एपहरूका सेवा लिन सकिनेछ।
- क्लडले बुकिङ र सामान खरिद जस्ता कार्य अघि प्रयोगकर्ताको अनुमति अनिवार्य रूपमा माग्नेछ।
११ वैशाख, काठमाडौं । एन्थ्रोपिकले आफ्नो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याटबट ‘क्लड‘ लाई अझ उपयोगी बनाउन विभिन्न १५ वटा नयाँ थर्ड पार्टी सर्भिस एकीकृत गरेको छ।
अब प्रयोगकर्ताहरूले क्लडमार्फत नै उबेर, स्पोटिफाइ, अलट्रेल , इन्स्टाकार्ट , ट्रिप एडभाइजर र उबेर इट्स जस्ता लोकप्रिय एपहरूका सेवा लिन सक्नेछन्। यसअघि व्यावसायिक र शैक्षिक काममा केन्द्रित रहेको क्लडले अब व्यक्तिगत जीवनका जटिल कार्यहरू पनि सजिलै गर्न सक्नेछ।
उदाहरणका लागि, क्लडले अब ‘अलट्रेल’ बाट हाइकिङको योजना बनाउन र सोही समयका लागि मिल्ने ‘स्पोटिफाइ’ प्लेलिस्ट तयार पार्न एकसाथ मद्दत गर्न सक्छ।
यस नयाँ अपडेटले एपहरूलाई कुराकानीकै क्रममा गतिशील रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ, जसले गर्दा प्रयोगकर्ताले एउटा एपबाट अर्को एपमा गइरहनुपर्ने झन्झट हुँदैन।
एन्थ्रोपिकका अनुसार, क्लडले कुनै पनि बुकिङ गर्ने वा सामान खरिद गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्रयोगकर्ताको अनुमति माग्नेछ। यसअघि ‘इन्ट्युट टर्बोट्याक्स’ र ‘बुकिङ डट कम’ जस्ता सेवाहरू पनि यसमा थपिएका छन्।
एआई कम्पनीहरूबीच आफ्नो सेवालाई बढीभन्दा बढी उपयोगी बनाउन थर्ड पार्टी एपहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिस्पर्धा बढिरहेको बेला एन्थ्रोपिकको यो कदमलाई निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4