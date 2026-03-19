थापाथली पुगे श्रम संस्कृतिका सांसद आरेन राई, भने- सुकुमवासीको पक्षमा हामी हुनेछौं 

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्ती अवलोकन गर्न पुगेर सुकुमवासीलाइ समर्थन गर्ने बताए।
- सरकारले थापाथलीमा रहेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने तयारी गरिरहेको बेला सांसद राईले सुकुमवासीलाइ बिना विकल्प हटाउन खोजिएको भन्दै विरोध जनाए।
- सांसद राईले आफूहरू सधै सुकुमवासीको पक्षमा हुने बताए ।
११ वैशाख, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा पुगेका छन् ।
सरकारले थापाथलीमा बसेका सुकुमवासी बस्ती हटाउने तयारी गरिरहेको समयमा सांसद राई शुक्रबार सुकुमवासी बस्ती पुगेका हुन् ।
सरकारले बिना विकल्प आफूहरूलाई हटाउन खोजेको भन्दै सुकुमवासीहरूले प्रदर्शन गरिरहेको समयमा सांसद राई थापाथली पुगेका हुन् ।
थापाथलीमा रहेका सुकुमवासी बस्तीको अवलोकन गर्न पुगेका सांसद राईले भने, ‘सुकुमवासीको पक्षमा हामी हुनेछौं । हाम्रो पार्टी हुनेछ । अरू पार्टीको जिम्मा लिन सकिन्नँ । म सधैं सुकुमवासीको हकका लागि बोलिरहन्छु ।’
